У Миргородському районі автомобіль збив двох пішоходів: постраждалі в лікарні

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 103

30 травня близько 22.00 у селі Байрак Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє пішоходів. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 53-річний водій ВАЗ 21213 наїхав на 60-річну жінку та 61-річного чоловіка. Унаслідок ДТП обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що того ж дня у Шишаках Lada збила велосипедиста — його госпіталізували.