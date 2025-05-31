Виробника «Ротокану» оштрафували за неправдиву інформацію на упаковці за заявою «Лубнифарм»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 158

АМКУ встановив, що засіб має ознаки лікарського, але продавався як косметичний

Антимонопольний комітет України оштрафував ДП «Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України» на 172 250 гривень за поширення інформації, що вводить в оману споживачів. Про це пресслужба комітету повідомила 29 травня.

Справу порушено за заявою АТ «Лубнифарм». Під час розгляду Комітет встановив, що виробник вказував на упаковці засобу «Ротокан» (рідина, 50 мл) властивості, що не відповідають статусу косметичного засобу.

Зокрема, на етикетці йшлося про лікування запалень у порожнині рота, зміцнення ясен та загоєння ран. Однак такі властивості, згідно з МОЗ, мають фармакологічну дію, а отже — відносять продукт до лікарських засобів, які мають бути зареєстровані.

Підприємство не надало жодних доказів ефективності зазначених властивостей. АМКУ зазначив, що така інформація могла вплинути на рішення споживачів при покупці і надала компанії несправедливу перевагу на ринку.

Крім штрафу, виробника зобов’язали припинити поширення неправдивих даних на упаковці «Ротокану».

Нагадаємо, що раніше АМКУ виявив порушення у сфері управління відходами на Полтавщині.