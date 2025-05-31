У Кременчуці чоловік, який вистрілив у військового ТЦК, відбувся штрафом

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 352

48-річного містянина засудили до 17 тисяч гривень за поранення працівника ТЦК

Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу про стрілянину, що сталася 19 березня. Як стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, 48-річний місцевий житель під час перевірки документів вистрілив у ногу військовому працівнику територіального центру комплектування (РТЦК).

Чоловік різко змінив напрямок руху та втік, побачивши службовий автомобіль з патрулем. Коли правоохоронці та військові його наздогнали, той дістав із нагрудної сумки травматичний пістолет і відкрив вогонь.

Унаслідок пострілу військовий отримав поранення ноги. Медична допомога була надана на місці, без госпіталізації.

Затриманий свою вину визнав. Пояснив, що злякався, бо незадовго до інциденту його родич зник безвісти під час виконання військового обов’язку.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.