У селі Вільне на Кременчуччині горів житловий будинок — постраждала людина

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Пожежу вдалося загасити ще до прибуття рятувальників

29 травня у селі Вільне Семенівської громади Кременчуцького району сталася пожежа в житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Займання сталося близько 23.46 на вулиці Степовій. Унаслідок пожежі травмувалася одна людина. Вогонь знищив холодильник, закоптив стіни та стелю на площі 20 квадратних метрів, пошкодив домашні речі.

Попри це, будинок вдалося врятувати, а саму пожежу — ліквідувати до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, що у Кременчуці горіла квартира — надзвичайники врятували непритомну жінку.