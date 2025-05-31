На Полтавщині жінці повідомили про підозру у вирощуванні конопель та зберіганні канабісу

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На присадибній ділянці вилучили 70 рослин, у будинку — два кілограми наркозілля

У Великобагачанській громаді Миргородського району поліцейські повідомили 32-річній жінці про підозру у вирощуванні та зберіганні наркотичних речовин. Про це 31 травня повідомили у поліції Полтавщини.

За словами начальника райвідділу поліції Віталія Ярмолюка, оперативники отримали інформацію від місцевих мешканців, яка підтвердилась під час перевірки.

На території домоволодіння жінки правоохоронці виявили та вилучили близько двох кілограмів речовини, схожої на канабіс, а також пристрій для її вживання. На присадибній ділянці поліцейські нарахували 70 рослин конопель.

Жінці оголосили підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 309 — незаконне зберігання наркотиків без мети збуту;

ч. 2 ст. 310 — вирощування понад 50 рослин конопель.

Санкція передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Полтавщині судитимуть наркоторговців, які збували наркотики через Telegram.