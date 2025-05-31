Що зміниться для українців з 1 червня: перекази з картки, техогляд, «Дія» та ВЛК

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 029

Нові обмеження, цифрові новації, штрафи та важливі дедлайни — все, що треба знати

З 1 червня 2025 року українців чекає низка важливих змін. Вони охоплюють банківську сферу, медицину, техогляд транспорту, використання додатка «Дія» та проходження ВЛК. ЕП зібрав найважливіше.

Нові ліміти на перекази з картки на картку

Середній та низький ризик: зниження ліміту з 150 тис. грн до 100 тис. грн/місяць.

Клієнти з високим ризиком: ліміт 50 тис. грн/місяць.

Виняток — зарплатні клієнти, волонтери та ті, хто надав підтвердження доходів: їхній ліміт дорівнює розміру підтвердженого доходу.

Ці правила — частина меморандуму про прозорість фінансових послуг, підписаного у грудні 2024 року.

Платний шеринг документів у «Дії»

З 1 червня банки платитимуть за доступ до шерингу:

одноразово — 21 617 грн;

9,8 грн за кожну операцію, якщо це більше одного документа.

Перший документ — безкоштовно, наступні — платно (мультишеринг).

Мінцифра готує до монетизації також Diia.OAuth та «Дія.Підпис» для юросіб.

ШІ-агент у «Дії»

У червні стартує бета-версія чат-бота на основі великої мовної моделі, який відповідатиме на запитання в «Дії» в режимі живого діалогу.

Можливості:

отримати відповідь на запит;

зробити запит на довідку в довільній формі (наприклад, «надішли мені довідку про доходи»);

оформити документи за допомогою ШІ.

ВЛК для «обмежено придатних» — дедлайн 5 червня

Військовозобов’язані, які мали статус «обмежено придатний» до 4 травня 2024 року, зобов’язані пройти повторний огляд до 5 червня 2025 року.

Якщо не пройти ВЛК — штраф від 17 000 до 25 500 грн. Поліція має право доставляти таких осіб до ТЦК.

Перехідний період після реформи МСЕК

Комісії МСЕК припинили роботу 1 січня 2025 року. Повторний огляд людей з інвалідністю, який було призначено з січня по червень, можна пройти до 30 червня. Оцінювання проводить експертна команда, направлення видає лікар.

Нові правила техогляду і подорожчання

З 1 червня зросте вартість техогляду:

легкові авто — з 1050 до 1700 грн;

вантажівки та автобуси — з 1500 до 2300 грн;

МСТО (міжнародна відмітка) — з 300 до 500 грн.

Також обов’язкова відеофіксація та детальний фотозвіт. Зміни стосуються не приватного транспорту — звичайні легкові авто і мотоцикли не охоплює.

Тимчасові обмеження на кордоні з Польщею

До середини червня тривають ремонтні роботи на КПП Краківець–Корчова.

На в’їзд/виїзд діють обмеження для вантажного і пасажирського транспорту.

Рекомендують користуватись альтернативними пунктами: Смільниця, Грушів, Угринів, Рава-Руська, Нижанковичі.