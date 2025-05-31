Що зміниться для українців з 1 червня: перекази з картки, техогляд, «Дія» та ВЛК

З 1 червня 2025 року українців чекає низка важливих змін. Вони охоплюють банківську сферу, медицину, техогляд транспорту, використання додатка «Дія» та проходження ВЛК. ЕП зібрав найважливіше.
Середній та низький ризик: зниження ліміту з 150 тис. грн до 100 тис. грн/місяць.
Клієнти з високим ризиком: ліміт 50 тис. грн/місяць.
Виняток — зарплатні клієнти, волонтери та ті, хто надав підтвердження доходів: їхній ліміт дорівнює розміру підтвердженого доходу.
Ці правила — частина меморандуму про прозорість фінансових послуг, підписаного у грудні 2024 року.
З 1 червня банки платитимуть за доступ до шерингу:
Мінцифра готує до монетизації також Diia.OAuth та «Дія.Підпис» для юросіб.
У червні стартує бета-версія чат-бота на основі великої мовної моделі, який відповідатиме на запитання в «Дії» в режимі живого діалогу.
Можливості:
Військовозобов’язані, які мали статус «обмежено придатний» до 4 травня 2024 року, зобов’язані пройти повторний огляд до 5 червня 2025 року.
Якщо не пройти ВЛК — штраф від 17 000 до 25 500 грн. Поліція має право доставляти таких осіб до ТЦК.
Комісії МСЕК припинили роботу 1 січня 2025 року. Повторний огляд людей з інвалідністю, який було призначено з січня по червень, можна пройти до 30 червня. Оцінювання проводить експертна команда, направлення видає лікар.
З 1 червня зросте вартість техогляду:
Також обов’язкова відеофіксація та детальний фотозвіт. Зміни стосуються не приватного транспорту — звичайні легкові авто і мотоцикли не охоплює.
До середини червня тривають ремонтні роботи на КПП Краківець–Корчова.
На в’їзд/виїзд діють обмеження для вантажного і пасажирського транспорту.
Рекомендують користуватись альтернативними пунктами: Смільниця, Грушів, Угринів, Рава-Руська, Нижанковичі.
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