У Дніпрі біля Крюківського мосту знайшли тіло жінки

30 травня поблизу Крюківського мосту в Кременчуці водолази комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс» виявили у Дніпрі тіло жінки, повідомили у соцмережах.
За попередніми даними, загиблою є 37-річна кременчуківка. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.
Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, напередодні у річці Многа виявили тіло жінки — поліція розслідує обставини смерті.
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