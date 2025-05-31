У Старій Білецьківці затримали браконьєрів — збитки майже 400 тисяч гривень

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30 травня поблизу села Стара Білецьківка в межах Кам’янського водосховища затримали двох браконьєрів, які в період нерестової заборони здійснювали незаконний вилов риби сітками з гумового човна. Про це повідомили в Полтавському рибоохоронному патрулі.

Порушення зафіксували близько 6.55 у регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі Плавні». Під час рейду браконьєри виловили близько 50 кг риби, зокрема:

12 сазанів,

1 сома,

14 лящів,

1 окуня,

5 карасів.

Загальна сума збитків — 386 108 грн. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці вилучили заборонені знаряддя лову, гумовий човен, двигун, автомобіль та виловлену рибу.

На затриманих склали адмінматеріали за ч.4 ст.85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також відкрили кримінальне провадження за ст.249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом.

Нагадаємо, що до 10 червня на водосховищах і озерах Полтавщини діє нерестова заборона. До 30 червня заборонений лов річкових раків.