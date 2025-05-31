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На Полтавщині дощі відступають, з початку червня — потеплішає

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 До 2 червня — помірне тепло і періодичні опади, а потім — спека

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив про поступове зменшення опадів до кінця тижня. Попри це, нестійкий характер погоди збережеться — подекуди в денні години проходитимуть невеликі короткочасні дощі.

Температура триматиметься на рівні комфортних 20-25° тепла, а з початку червня поступово підвищуватиметься.

Прогноз погоди:

  • 30 травня — хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Вночі 10-15°, вдень 20-25°.
  • 31 травня – 1 червня — мінлива хмарність, подекуди дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вночі 11-16°, вдень 20-25°.
  • 2 червня — без опадів, сонячніше. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Вночі 11-16°, вдень 22-27°.
  • 3 червня — знову можливий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Полтави гілка дерева впала на 9-річного хлопчика. А у Кременчуці через негоду впали три дерева.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: погода прогноз
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