У Сухопутних військах заявили про інформаційну спецоперацію РФ, яка намагається зірвати мобілізацію в Україні

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 46 Коментарів: 1

Багато відеороликів з протистоянням ТЦК є фейками, або застарілими роликами

За перешкоджання роботі ТЦК українським законодавством передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі від 5 до 8 років. У Сухопутних військах змушені нагадувати про це, та наголосити, що реальний ворог — це Росія, а не хтось усередині країни.

Багато відеороликів з протистоянням ТЦК є фейками. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. За його словами, люди виправдовують своє небажання долучитися до Сил оборони і намагаються його реалізувати у протистоянні з ТЦК. Тим часом в умовах війни мобілізація вкрай необхідна.

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Ті відео, які містять спонукання та заохочення до протистояння ТЦК та поліції, не завжди відображають реальні інциденти. Часто це фейкові або застарілі ролики.

— Ми простежили кількість негативних повідомлень про ТЦК та СП, і скажу вам відверто: відсоток цього негативу, всі повідомлення в соцмережах, телеграмканалах і так далі, не перевищує 1% від кількості мобілізованих за цей період. Дуже багато відеоконтенту є штучно сфабрикованим або застарілим, але подається як те, що сталося нещодавно,— розповів речник.

Він пояснив, що зазвичай одне й те саме відео гуляє пабліками різних областей і зауважив, що «це вже схоже на інформаційну спецоперацію».

Речник Командування Сухопутних військ, якому підпорядковані усі ТЦК та СП України, також висловився і щодо фактів неправомірної поведінки самих військовослужбовців ТЦК.

— Вже було проведено низку заходів, прийнято ряд рішень, в тому числі й непопулярних кадрових рішень. Також були розроблені правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК СП при здійсненні заходів мобілізації. Це такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати свої підлеглих, — заявив Віталій Саранцев.

За його словами, ТЦК працює над тим, щоб зробити свою роботу прозорішою. Він висловив сподівання, що вдасться зменшити негатив, який оточує діяльність територіальних центрів комплектування. А також додав, що дехто з українців «дуже швидко забув російську окупацію, і російських мародерів, які грабували й вбивали наших людей на окупованих територіях». А самі росіяни на тимчасово окупованих територіях мобілізували вже кілька десятків тисяч українців.

Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі

Нагадаємо, 27 квітня Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК.

«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що в неділю, 25 травня, у Кременчуці цивільні чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, та побили їхню автівку.

У вівторок, 27 травня, обставини цієї події нашому виданню прокоментував начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.