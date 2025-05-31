Канадець замовив 200 штук шаурми у ветерана Тараса Кравченка для поранених бійців

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 588

Сам Тарас спочатку не повірив, що таке можливо. Каже, коли Сергій написав, що хоче замовити 100 штук шаурми, вирішив, що це жарт

Мешканець Горішніх Плавнів, ветеран Тарас Кравченко, місяць тому відкрив у Кременчуці шаурмічну. Як будь-який стартап, бізнес Тараса на початку потребує підтримки.

— Поки про дохід мова не йде — треба розкрутитися. До того ж, перші рахунки, які я отримав наприкінці місяця, трошки збентежили. Величезні суми за електроенергію, оренду… Але, завдяки небайдужим людям, я знов отримав підтримку, — каже Тарас.

«По 10 годин на протезі, щоб нагодувати смачною шаурмою»: ветеран війни відкрив бізнес й запрошує спробувати їжу власного приготування

Підтримали ветерана війни не лише кременчужани. Завдяки волонтерці з Горішніх Плавнів пані Ірині Гребельній, яка готує домашню їжу пораненим бійцям, що лікуються в місцевій лікарні, про перші складнощі починаючого бізнесмена дізнався мешканець Канади Сергій Фроліков. Він неодноразово підтримував діяльність волонтерки й не зміг пройти повз історії Тараса Кравченка.

Зворушений історією ветерана та розуміючи потребу поранених, чоловік вирішив зробити щось більше, ніж просто висловити вдячність. Він задонатив кошти на приготування 200 порцій шаурми, які вже невдовзі потраплять до поранених у шпиталі.

— Сергій неодноразово надсилав кошти на продукти для приготування обідів для хлопців, які лікуються в Горішніх Плавнях. Коли він дізнався, що ветеран війни, який втратив ногу, відкрив шаурмічну й працює, стоячи на протезі, вирішив підтримати хлопця. Він замовив у Тараса 200 штук шаурми, які я відвезу пораненим бійцям, — розповідає волонтерка.

Сам Тарас спочатку не повірив, що таке можливо. Каже, коли Сергій написав, що хоче замовити 100 штук шаурми, вирішив, що це жарт.

— Але за кілька днів канадець надіслав повідомлення про те, що замовлення збільшує до 200 штук, й повідомив, що вже перерахував кошти на рахунок волонтерки, пані Ірини. Вони будуть спрямовані саме на виготовлення 200 шаурм для поранених військових, — каже Тарас.

На цьому підтримка не закінчилась. Іноземець також перевів суму грошей для того, аби доставка свіжої шаурми для військових могла здійснюватися регулярно.

Тарас Кравченко щиро вдячний Сергію Фролікову, Ірині Гребельній, а також всім кременчужанам, які підтримали його. Та запрошує спробувати смачне меню його закладу, в якому є не лише шаурма, але й хотдоги, кава та інше.

Раніше Тараса Кравченко розповідав, як відкрив бізнес: