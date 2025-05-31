Канадець замовив 200 штук шаурми у ветерана Тараса Кравченка для поранених бійців

Сам Тарас спочатку не повірив, що таке можливо. Каже, коли Сергій написав, що хоче замовити 100 штук шаурми, вирішив, що це жарт
Мешканець Горішніх Плавнів, ветеран Тарас Кравченко, місяць тому відкрив у Кременчуці шаурмічну. Як будь-який стартап, бізнес Тараса на початку потребує підтримки.
«По 10 годин на протезі, щоб нагодувати смачною шаурмою»: ветеран війни відкрив бізнес й запрошує спробувати їжу власного приготування
Підтримали ветерана війни не лише кременчужани. Завдяки волонтерці з Горішніх Плавнів пані Ірині Гребельній, яка готує домашню їжу пораненим бійцям, що лікуються в місцевій лікарні, про перші складнощі починаючого бізнесмена дізнався мешканець Канади Сергій Фроліков. Він неодноразово підтримував діяльність волонтерки й не зміг пройти повз історії Тараса Кравченка.
Зворушений історією ветерана та розуміючи потребу поранених, чоловік вирішив зробити щось більше, ніж просто висловити вдячність. Він задонатив кошти на приготування 200 порцій шаурми, які вже невдовзі потраплять до поранених у шпиталі.
Сам Тарас спочатку не повірив, що таке можливо. Каже, коли Сергій написав, що хоче замовити 100 штук шаурми, вирішив, що це жарт.
На цьому підтримка не закінчилась. Іноземець також перевів суму грошей для того, аби доставка свіжої шаурми для військових могла здійснюватися регулярно.
Тарас Кравченко щиро вдячний Сергію Фролікову, Ірині Гребельній, а також всім кременчужанам, які підтримали його. Та запрошує спробувати смачне меню його закладу, в якому є не лише шаурма, але й хотдоги, кава та інше.
Раніше Тараса Кравченко розповідав, як відкрив бізнес:
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