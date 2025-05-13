«По 10 годин на протезі, щоб нагодувати смачною шаурмою»: ветеран війни відкрив бізнес й запрошує спробувати їжу власного приготування

Шаурмічна розташована на Раківці по вул. Білаша, 2Г, по центральній алеї, збоку від торгового центра
Пів року тому ветеран із Горішніх Плавнів Тарас Кравченко, який втратив на війні ногу, лише мріяв про власну справу, а сьогодні — вже готує шаурму, французькі хот-доги, бургери та картоплю фрі у невеличкому ларьку, розташованому на ринку Раківки.
«Кременчуцький Телеграф» завітав у гості до ветерана та спробував, дійсно, смачну вуличну їжу.
Ідея відкрити саме шаурмічну — не випадкова. Тарас завжди смачно готував. Каже, під час служби часто годував хлопців смачними стравами й вони завжди залишалися задоволеними. Тому після поранення вирішив спробувати вкласти свої вміння у власний бізнес.
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Поки клієнтів небагато. Серед тих, хто вже спробував шаурму від Тараса — військові. Каже, коли бачать, що він на протезі, одразу цікавляться, де служив, й знаходять спільні теми для розмови.
Ветеран зізнається, що зараз працює по 10 годин й втомлюється через те, що майже весь день проводить стоячи. І, хоч в нього напівспортивний протез, все одно відпочинок потрібен.
Тарас розповідає й про те, що для ветеранів майже немає ніяких пільг. Оренда — на загальних підставах, оплата комунальних платежів — також.
Свій ларьок ветеран вирішив назвати «ДШВ». Він служив у 81-й бригаді десантно-штурмових військ, тому акцент хоче зробити саме на цьому.
Тарас упевнений, що йому все вдасться. В майбутньому навіть сподівається ресторан відкрити.
А поки він запрошує всіх кременчужан спробувати смачну їжу.
Підтримати ветерана просто! Достатньо купити щось в його ларьку, який знаходиться на Раківці, вулиця Олександра Білаша, 2Г, збоку від центральної алеї.
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