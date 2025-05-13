У деяких аптеках Кременчука перевищені ціни на ліки — Держпродспоживслужба

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Спеціалісти перевірили 44 аптеки: завищені ціни виявили у 44% з них

У деяких аптеках Кременчука спостерігається перевищення цін на ліки. Про це інформують у пресслужбі Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Так упродовж квітня-травня фахівці перевірили 44 аптеки в області:

25 аптек — за зверненнями громадян;

19 аптек у Кременчуці, Полтаві, Лубнах, Карлівці та Зінькові — за дорученням Прем'єр-Міністра України Дениса Шмигаля.

Результати перевірок показали, що у 44% аптек спостерігаються завищені ціни на ліки: вони перевищують навіть встановлені державою граничні межі.

Усіх причетних до перевищення цін притягнули до відповідальності — на них склали адмінпротоколи та застосували адміністративно-господарські санкції.

Нагадаємо, торік на території Кременчуцького району фахівці Держпродспоживслужби фіксували завищені ціни на деякі соціально значущі продукти.