Спеціалісти перевірили 44 аптеки: завищені ціни виявили у 44% з них
У деяких аптеках Кременчука спостерігається перевищення цін на ліки. Про це інформують у пресслужбі Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Так упродовж квітня-травня фахівці перевірили 44 аптеки в області:
Результати перевірок показали, що у 44% аптек спостерігаються завищені ціни на ліки: вони перевищують навіть встановлені державою граничні межі.
Усіх причетних до перевищення цін притягнули до відповідальності — на них склали адмінпротоколи та застосували адміністративно-господарські санкції.
Нагадаємо, торік на території Кременчуцького району фахівці Держпродспоживслужби фіксували завищені ціни на деякі соціально значущі продукти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.