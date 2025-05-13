У Полтаві молодик пограбував заправку: правоохоронці затримали зловмисника

Минулого тижня невідомий чоловік пограбував одну із заправок у Полтаві. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 9 травня близько 02.30 чоловік зайшов до торгового залу на заправці, схопив із вітрини товар та втік. Згодом поліції вдалося встановити особу грабіжника та затримати його.
Зловмисником виявився 25-річний місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру у скоєному, а суд обрав запобіжний захід — 60 днів тримання під вартою із правом внесення 80 тисяч гривень застави.
Судитимуть чоловіка за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.
Нагадаємо, торік у Кременчуці двоє чоловіків скоїли розбійний напад на заправку: вони заволоділи грошима із каси. За кілька днів після інциденту їх затримали. Торік у грудні суд виніс обом грабіжникам вирок — по 8 років за ґратами.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.