У Полтаві молодик пограбував заправку: правоохоронці затримали зловмисника

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 145

Минулого тижня невідомий чоловік пограбував одну із заправок у Полтаві. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 9 травня близько 02.30 чоловік зайшов до торгового залу на заправці, схопив із вітрини товар та втік. Згодом поліції вдалося встановити особу грабіжника та затримати його.

Зловмисником виявився 25-річний місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру у скоєному, а суд обрав запобіжний захід — 60 днів тримання під вартою із правом внесення 80 тисяч гривень застави.

Судитимуть чоловіка за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання винним йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, торік у Кременчуці двоє чоловіків скоїли розбійний напад на заправку: вони заволоділи грошима із каси. За кілька днів після інциденту їх затримали. Торік у грудні суд виніс обом грабіжникам вирок — по 8 років за ґратами.