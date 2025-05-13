Черговий факт браконьєрства на Кременчуччині: екологи зафіксували незаконний вилов риби та раків

На Кременчуччині представники Держекоінспекції Центрального округу вкотре зафіксували факт незаконного вилову риби. Про це інформують у пресслужбі установи.
Так минулого тижня під час рейдів на території Сулинського заказника екологи знайшли заборонені знаряддя для вилову риби та раків: 2 раколовки, 3 ятеря та 26 сіток загальною довжиною майже 2 км. Живу рибу та раків екологи відпустили назад у воду.
Також на території Сулинського заказника інспектори помітили і самого браконьєра на гумовому човні, проте той залишив човен і зник з місця події.
Екологи зафіксували усі порушення природоохоронного законодавства та передали усі матеріали до правоохоронних органів.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 1,3 млн грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.