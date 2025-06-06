На кременчуцьких пляжах працюють рятувальні пости: купальний сезон вже розпочався

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 131

Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня

Цьогоріч у Кременчуці працюватимуть 10 рятувальних постів на місцевих пляжах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У коментарі «Телеграфу» міськрада зазначила, що пости вже розпочали свою роботу. Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня.

Де працюватимуть рятувальні пости:

міський центральний пляж, р. Дніпро

намита коса в районі парку «Придніпровський», р. Дніпро;

район човнової станції «Демурівка», р. Дніпро;

район бару «Восьминіг» біля човнової станції «Демурівка» (Східна дамба), р. Дніпро;

біля човнової станції Nº1 по вулиці Чумацький шлях (Західна дамба), р. Дніпро;

район садиб Nº20, 22 по вулиці Керченській, р. Сухий Кагамлик ;

біля спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, р. Сухий Кагамлик;

район перехрестя вулиці Героїв Крут та Героїв України, р. Сухий Кагамлик;

вулиця Флотська, озеро «Силікатне»;

пляж в районі парку «Кагамлицький», р. Сухий Кагамлик.

Нагадаємо, підготовка до купального сезону у Кременчуці розпочалась на початку травня.