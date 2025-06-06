На кременчуцьких пляжах працюють рятувальні пости: купальний сезон вже розпочався
Сьогодні, 17:30
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Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня
Цьогоріч у Кременчуці працюватимуть 10 рятувальних постів на місцевих пляжах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У коментарі «Телеграфу» міськрада зазначила, що пости вже розпочали свою роботу. Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня.
Де працюватимуть рятувальні пости:
- міський центральний пляж, р. Дніпро
- намита коса в районі парку «Придніпровський», р. Дніпро;
- район човнової станції «Демурівка», р. Дніпро;
- район бару «Восьминіг» біля човнової станції «Демурівка» (Східна дамба), р. Дніпро;
- біля човнової станції Nº1 по вулиці Чумацький шлях (Західна дамба), р. Дніпро;
- район садиб Nº20, 22 по вулиці Керченській, р. Сухий Кагамлик ;
- біля спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, р. Сухий Кагамлик;
- район перехрестя вулиці Героїв Крут та Героїв України, р. Сухий Кагамлик;
- вулиця Флотська, озеро «Силікатне»;
- пляж в районі парку «Кагамлицький», р. Сухий Кагамлик.
Нагадаємо, підготовка до купального сезону у Кременчуці розпочалась на початку травня.
Автор: Телеграф
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