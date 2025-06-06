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На кременчуцьких пляжах працюють рятувальні пости: купальний сезон вже розпочався

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 131

Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня

Цьогоріч у Кременчуці працюватимуть 10 рятувальних постів на місцевих пляжах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

У коментарі «Телеграфу» міськрада зазначила, що пости вже розпочали свою роботу. Сам купальний сезон у Кременчуці стартував традиційно, з 1 червня.

Де працюватимуть рятувальні пости:

  • міський центральний пляж, р. Дніпро
  • намита коса в районі парку «Придніпровський», р. Дніпро;
  • район човнової станції «Демурівка», р. Дніпро;
  • район бару «Восьминіг» біля човнової станції «Демурівка» (Східна дамба), р. Дніпро;
  • біля човнової станції Nº1 по вулиці Чумацький шлях (Західна дамба), р. Дніпро;
  • район садиб Nº20, 22 по вулиці Керченській, р. Сухий Кагамлик ;
  • біля спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, р. Сухий Кагамлик;
  • район перехрестя вулиці Героїв Крут та  Героїв України, р. Сухий Кагамлик;
  • вулиця Флотська, озеро «Силікатне»;
  • пляж в районі парку «Кагамлицький», р. Сухий Кагамлик.

Нагадаємо, підготовка до купального сезону у Кременчуці розпочалась на початку травня.

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Автор: Телеграф
Теги: купальный сезон пляж
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