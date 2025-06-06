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Які ціни на ринку Кременчука 6 червня: огляд сезонних овочів і ягід та м'яса

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 250

 

Сезонних овочів та фруктів на центральному ринку стає усе більше: ціни на деякі з них змінилися у порівнянні з минулим тижнем

У п’ятницю, 6 червня, «Кременчуцький Телеграф» побував на центральному ринку міста та зафіксував актуальні ціни на сезонні продукти.

Серед найпомітніших тенденцій — овочі почали дешевшати, зокрема капуста та молода картопля. А от вартість ягід відносно тримаєтся на рівні минулого тижня. Так ціна на черешню стартувала в ціні від 200 грн. Не зімнилася й вартість полуниці: в середньому за кілограм просять від 200 грн. Побільшало на прилавках абрикос — їхня ціна починається від 130 грн/кг.

Серед іншого на ринку продають:

  • молода картопля — від 30 грн;

  • капуста — від 24 грн;

  • морква — від 50 грн;

  • зелена цибуля — 10-15 грн;

  • кріп — 10 грн;

  • кабачки — 45-50 грн;

  • баклажани — 150 грн;

  • перець — 80 грн;

  • огірки — 60 грн;

  • часник — 160 грн;

  • помідори — від 80 грн.

Звернули увагу сьогодні і на актуальні ціни на м'ясо та сало. Так вартість свинини на кістці обійдеться близько 60 грн/кг. А от ціни на сало стартують від 120 грн/кг.

Фото: Леся Лазоренко

Нагадаємо, учора ми писали, що за даними Держпродспоживслужби на Кременчуччині протягом минулого тижня найбільше подешевшали капуста, а буряк подорожчав.
Ми також писали, що ціна яблук в Кременчуці та в Україні б’є рекорди — вони наразі коштують дорожче за банани та апельсини.

Переглянути, які ціни були на ринку Кременчука минулого тижня, можете тут.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Леся Лазоренко
Теги: овочі фрукти ягоди полуниця черешня картопля Центральний ринок
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