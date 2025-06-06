Які ціни на ринку Кременчука 6 червня: огляд сезонних овочів і ягід та м'яса

Сезонних овочів та фруктів на центральному ринку стає усе більше: ціни на деякі з них змінилися у порівнянні з минулим тижнем
У п’ятницю, 6 червня, «Кременчуцький Телеграф» побував на центральному ринку міста та зафіксував актуальні ціни на сезонні продукти.
Серед найпомітніших тенденцій — овочі почали дешевшати, зокрема капуста та молода картопля. А от вартість ягід відносно тримаєтся на рівні минулого тижня. Так ціна на черешню стартувала в ціні від 200 грн. Не зімнилася й вартість полуниці: в середньому за кілограм просять від 200 грн. Побільшало на прилавках абрикос — їхня ціна починається від 130 грн/кг.
молода картопля — від 30 грн;
капуста — від 24 грн;
морква — від 50 грн;
зелена цибуля — 10-15 грн;
кріп — 10 грн;
кабачки — 45-50 грн;
баклажани — 150 грн;
перець — 80 грн;
огірки — 60 грн;
часник — 160 грн;
Звернули увагу сьогодні і на актуальні ціни на м'ясо та сало. Так вартість свинини на кістці обійдеться близько 60 грн/кг. А от ціни на сало стартують від 120 грн/кг.
Нагадаємо, учора ми писали, що за даними Держпродспоживслужби на Кременчуччині протягом минулого тижня найбільше подешевшали капуста, а буряк подорожчав.
Ми також писали, що ціна яблук в Кременчуці та в Україні б’є рекорди — вони наразі коштують дорожче за банани та апельсини.
Переглянути, які ціни були на ринку Кременчука минулого тижня, можете тут.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.