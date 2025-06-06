Аграрії Кременчуцького району завершили весняну посівну: що і скільки засіяли

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 81 Коментарів: 1

У Кременчуцькому районі завершилася весняно-польова кампанія 2025 року. Загалом засіяли понад 105 тисяч гектарів. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін 6 червня.

Найбільші площі зайняли традиційні для регіону культури: соняшник — 37,2 тис. га, кукурудза — 30,3 тис. га, соя — 23,1 тис. га. Також засіяли ячмінь, пшеницю, горох, просо, овес і цукрові буряки.

Нині аграрії готуються до наступного етапу — догляду за посівами, захисту від шкідників та організації збору врожаю, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аграрії Полтавщини цьогоріч засіяли понад 1,4 млн га під час весняної посівної кампанії.