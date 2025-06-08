На Полтавщині зіткнулися вантажівка з легковиком — серед травмованих пасажирів є дитина

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 червня близько 18.30 на автодорозі «М-31» Кобеляки-Решетилівка Полтавського району. Поліція встановлює обставини події. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства відбулося зіткнення автомобілів Fiat Doblo, під керуванням 43-річного водія, та вантажівки DAF, під керуванням 54-річного водія. Внаслідок ДТП двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Миргородської районної лікарні. Серед травмованих 13-річна дитина.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.