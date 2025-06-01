У Нових Санжарах мотоцикл зіткнувся з легковиком: постраждали двоє дітей

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31 травня близько 19.50 в Нових Санжарах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла та легкового автомобіля, повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, автомобіль ВАЗ, під керуванням 31-річного водія, зіткнувся з мотоциклом Forte, яким керував 19-річний юнак. Разом із ним на мотоциклі перебувала 15-річна пасажирка.

Внаслідок ДТП обидвоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої.

Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування. Обставини з’ясовують.

Нагадаємо, на трасі Кременчук–Хорол у ДТП загинули двоє людей.