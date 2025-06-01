Календар городника: що і коли сіяти у червні, щоб отримати великий урожай

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Перший місяць літа — період активного росту рослин і початку догляду за ними у відкритому ґрунті

Також у червні висаджують теплолюбні культури і продовжують сіяти деякі культури на повторний посів. Найкращі дні для робіт в саду та на городі у червні 2025 року: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Що та коли можна сіяти у червні 2025 Огірки (другий посів): 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20.

Кабачки, гарбуз: 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19 .

Коренеплоди (морква, буряк, редис, дайкон): 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

Кукурудза: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20.

Квасоля, горох: 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20 .

Зелень (шпинат, рукола, кріп): 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20.

Буряк (повторний посів): 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20.

Капуста (пізні сорти): 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20.

Сидерати (гірчиця, овес): 6, 7, 12, 13, 20, 21. Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні червня 2025 року: 1, 2, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами: доглядом за рослинами, боротьбою із їхніми захворюваннями;

обробкою від шкідників;

прополкою бур’янів;

розпушуванням ґрунту;

внесенням добрив.

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