Календар городника: що і коли сіяти у червні, щоб отримати великий урожай

Перший місяць літа — період активного росту рослин і початку догляду за ними у відкритому ґрунті
Також у червні висаджують теплолюбні культури і продовжують сіяти деякі культури на повторний посів.
- Найкращі дні для робіт в саду та на городі у червні 2025 року: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Що та коли можна сіяти у червні 2025
- Огірки (другий посів): 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20.
- Кабачки, гарбуз: 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19 .
- Коренеплоди (морква, буряк, редис, дайкон): 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21.
- Кукурудза: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20.
- Квасоля, горох: 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20 .
- Зелень (шпинат, рукола, кріп): 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20.
- Буряк (повторний посів): 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20.
- Капуста (пізні сорти): 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20.
- Сидерати (гірчиця, овес): 6, 7, 12, 13, 20, 21.
Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні червня 2025 року: 1, 2, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами:
- доглядом за рослинами, боротьбою із їхніми захворюваннями;
- обробкою від шкідників;
- прополкою бур’янів;
- розпушуванням ґрунту;
- внесенням добрив.
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