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З полону повернувся захисник із Полтавщини: Сергій Корінний провів 22 місяці в російських катівнях

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 176

Захисника з села Таверівка, якого вважали зниклим безвісти, повернули з полону в рамках великого обміну

Житель села Таверівка, Сергій Корінний, повернувся з російського полону після 22 місяців неволі, повідомили в «Чутівському краю». Його вважали зниклим безвісти після боїв на Авдіївському напрямку 17 липня 2023 року. Захисник повернувся в рамках масштабного обміну, який стартував 23 травня.

Сергій зараз перебуває на реабілітації в одному з українських міст. Він був утримуваний у колоніях в окупованому Донецьку, Горлівці, Оленівці та Кіровському.

«До нас ставилися гірше, ніж до тварин. Жорстокі побої, тортури шокерами, постійне моральне знущання», — розповів він.

За його словами, допомогли вистояти думки про родину, а також молитва, до якої він звернувся вперше у житті.

Надія, що не згасла

За словами дружини звільненого, Наталії Корінної, з часу останньої розмови 9 липня 2023 року не мала жодної інформації про чоловіка. Проте вона не здавалася, зверталася до всіх можливих інстанцій і таки дізналася, що Сергій живий і перебуває в полоні.

«24 травня — найщасливіший день. Почула його голос після 22 місяців тиші. Скоро нарешті побачимось», — говорить жінка.

У родині підростають двоє дітей. Син Артем навчається у Чутівському училищі на тракториста — як колись і його батько.

Контекст

Сергій Корінний став одним із 390 українців, звільнених у межах обміну «тисяча на тисячу». У його рамках з російського полону повернулись 24 воїни з Полтавщини, щонайменше два — кременчуківця

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Повернення доДому повернення з полону полон полонені
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