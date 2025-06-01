У Нових Санжарах згорів легковик і ледь не згорів будинок

У ніч на 31 травня в селищі Нові Санжари Полтавського району сталася пожежа — загорівся легковий автомобіль. Інцидент стався близько 2.16 на вулиці Манджарянській. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
На місце прибули рятувальники, яким вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок.
Автівка згоріла повністю. Причини пожежі з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, у Новаках на Лубенщині вночі згорів магазин.
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