Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 2 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Августина Волошина, 1-10
вул. Богдана Хмельницького, 114-150
вул. Ботанічна, 9, 9А, 9Б, 9В
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Нескорених, 15-22/9
вул. Новоселівська, 12/26-40
пров. Новий, 1/31-18/36
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Прирічна, 32/42, 34/13, 34А
вул. Республіканська, 93, 93А
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Чередницька, 30-79
пров. Чередницький, 4
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Вагонна, 10-32
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пр. Житлобудівниий, 3-20/11
вул. Кохнівська, 63-108
пров. Межовий, 9, 23
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пров. Деповський, 1-23.
вул. Давида Кострова, 74, 74А, 74Б, 79, 91, 116
вул. Олексія Древаля, 188, 190
вул. Чернігівська, 1-23.
пр. Далекий, 1-10
вул. Ененргетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
вул. Віри Холодної, 33-66А.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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