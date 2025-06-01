З 1 червня в Україні дорожчають квитки на приміські поїзди

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Укрзалізниця також скорочує кількість рейсів у міжпіковий час, Полтавщина не стала винятком

Від 1 червня в Україні зростає вартість проїзду у приміських поїздах. Мінімальна ціна квитка становитиме 20 гривень. Таке рішення ухвалено з метою зменшення збитків, які зазнає галузь через низьку окупність приміських перевезень.

Про це свідчить оголошення, яке розмістили на вокзалі в Івано-Франківську.

Попередньо відомо, що «Приміська пасажирська компанія» планує уніфікувати тарифи по всіх регіонах, оскільки зараз у різних областях діють різні розцінки.

Що буде з розкладом

Укрзалізниця вже зараз скорочує кількість приміських рейсів. Найперше зникають поїзди, які курсували у міжпіковий час. Полтавську область ця зміна також зачепила:

Причини змін

Укрзалізниця намагається скоротити збитки: у 2023 році приміські перевезення принесли 7,6 млрд грн збитків, а у 2024-му ця цифра зросла до 10 млрд грн, за словами голови правління Олександра Перцовського.