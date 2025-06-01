У Кременчуці тимчасово обмежать рух вулицею Лікаря Бончука

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З 2 червня до 18 липня в Кременчуці тимчасово обмежать рух автотранспорту вулицею Лікаря Бончука, поблизу будинку №12. Причина — аварійно-відновлювальні роботи на магістральних тепломережах. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

У зв’язку з перекриттям, автобуси маршруту №2В тимчасово курсуватимуть через вулицю Республіканську.

Містян закликають планувати маршрут заздалегідь та зважати на можливі незручності у період проведення робіт.