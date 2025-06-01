Головні новини Кременчука за тиждень: ракети, суди, знайдені тіла та ціни на ягоди

1.06.2025, 17:00 Переглядів: 2 747

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин Кременчука — коротко, чітко і без зайвих деталей

Ракетний удар по Світловодську

У ніч на 28 травня у Кременчуці чули вибухи. Згодом стало відомо, що удар прийшовся по сусідньому Світловодську. Постраждали 76 приватних будинків, одна дев’ятиповерхівка, місцева школа та бібліотека. Троє людей отримали поранення. Повністю зруйновано чотири будівлі, ще 14 мають серйозні пошкодження. Без світла залишились майже 1 500 абонентів.

Подробиці

Рішення ЄСПЛ у справі Мельника і Крижановського

Європейський суд з прав людини визнав, що у справі про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва було порушено права підозрюваних. Зокрема, йдеться про надмірну тривалість тримання під вартою, відсутність ефективного юридичного захисту та затягування судового процесу. Кожному з заявників присудили по 4 700 євро компенсації.

Подробиці

Суд обрав запобіжний захід нападникам на ТЦК

Двом чоловікам, які минулого тижня напали на військовослужбовців ТЦК у Кременчуці, суд призначив нічний домашній арешт з 22.00 до 6.00 терміном на 60 діб. Один із нападників — учасник бойових дій, обидва народились у Росії, але є громадянами України.

Подробиці

Штраф за постріл у військового

48-річний кременчужанин, який у березні вистрілив у працівника ТЦК під час перевірки документів, отримав штраф 17 000 грн. Чоловік пояснив свій вчинок панікою через зникнення родича на фронті.

Подробиці

Скандал із мобілізацією громадянина РФ

Чоловіка мобілізували у Кременчуці, хоча той має паспорт РФ і заявляв, що не є громадянином України. У судових матеріалах наведено відповідь ДМС, яка підтверджує його російське громадянство. Однак ОТЦК це спростовує.

Подробиці

Повернення військовополонених

У межах великого обміну полоненими 23–25 травня додому повернулись 24 військові з Полтавщини, щонайменше двоє з них — кременчужани.

Подробиці

Ціни на сезонні ягоди знизились

На центральному ринку Кременчука подешевшали черешні та полуниці. Наприклад, черешня з 400 грн за кг знизилась до 200–250 грн. Полуницю продають по 170–180 грн/кг.

Ціни на ринку

Залізничники крали вантажі

Троє працівників «Південної залізниці» з Кременчука систематично викрадали товар з вантажних вагонів — добрива, зернові, шрот. Слідство встановило обсяг краденого — понад 6 тонн.

Подробиці

Знайдено тіла у воді

У Кременчуці виявили два тіла у водоймах. Одне — у річці Сухий Кагамлик на Молодіжному, друге — у Дніпрі поблизу Крюківського мосту. Поліція проводить слідчі дії.

Сухий Кагамлик

Крюківський міст