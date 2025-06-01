Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 0

12 загиблих, є поранені. Командувач Сухопутних військ бере відповідальність і йде з посади

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Про це він повідомив 1 червня у своєму телеграмі, зазначивши, що причиною такого рішення стала трагедія на 239-му полігоні, де внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 військовослужбовців.

— Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію... Я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, — написав Драпатий.

За його словами, більшість загиблих — молоді бійці з навчального батальйону, які перебували в укриттях. Також є поранені.

Командувач підкреслив, що головна відповідальність за подібні трагедії завжди лежить на командуванні, і визнав, що його зусиль щодо зміни ставлення до особового складу виявилося недостатньо.

— Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги, — заявив він.

Драпатий також повідомив, що ініціював перевірку обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення. Постраждалим надають допомогу.

Драпатий очолював Сухопутні війська з лютого 2024 року.