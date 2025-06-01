Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Про це він повідомив 1 червня у своєму телеграмі, зазначивши, що причиною такого рішення стала трагедія на 239-му полігоні, де внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 військовослужбовців.
За його словами, більшість загиблих — молоді бійці з навчального батальйону, які перебували в укриттях. Також є поранені.
Командувач підкреслив, що головна відповідальність за подібні трагедії завжди лежить на командуванні, і визнав, що його зусиль щодо зміни ставлення до особового складу виявилося недостатньо.
Драпатий також повідомив, що ініціював перевірку обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів та ефективності систем оповіщення. Постраждалим надають допомогу.
Драпатий очолював Сухопутні війська з лютого 2024 року.
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