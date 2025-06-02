Що покласти в аптечку садівника — поради газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 77

Необхідні засоби, які стануть у пригоді кожному дачнику

Захист від шкідників — інсектициди: Актара, Фуфанон-Нова, Алатар, Піноцид. Біоінсектицид: Фітоверм. Для догляду за плодовими деревами та чагарниками: Карбамід (сечовина), Препарат 30 Плюс. Для хвойних та декоративних рослин: Актара, Фуфанон-Нова, Алатар, Піноцид. Проти хвороб — фунгіциди: Фітоспорин-М, Абіга-Пік, Хом, Ракурс, Фундазол, Фалькон. Для зміцнення саджанців: Корневін, Біокорінь, Ізабіон, рідкий екстракт алое. Зняття стресу у рослин: Ізабіон, Аміносіл, Циркон, Епін, HB101. Добрива (весна/осінь): ЗМЗ (універсальне/для газону), Фертика, Буйські добрива, Плантафол, Аміносіл.

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