Захист від шкідників — інсектициди: Актара, Фуфанон-Нова, Алатар, Піноцид. Біоінсектицид: Фітоверм.
Для догляду за плодовими деревами та чагарниками: Карбамід (сечовина), Препарат 30 Плюс.
Для хвойних та декоративних рослин: Актара, Фуфанон-Нова, Алатар, Піноцид.
Проти хвороб — фунгіциди: Фітоспорин-М, Абіга-Пік, Хом, Ракурс, Фундазол, Фалькон.
Для зміцнення саджанців: Корневін, Біокорінь, Ізабіон, рідкий екстракт алое.
Зняття стресу у рослин: Ізабіон, Аміносіл, Циркон, Епін, HB101.
Добрива (весна/осінь): ЗМЗ (універсальне/для газону), Фертика, Буйські добрива, Плантафол, Аміносіл.
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