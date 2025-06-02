Завтра на Полтавщині очікується спека та гроза

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У вівторок, 3 червня, на території Полтавської області синоптики прогнозують теплу погоду з короткочасними дощами.

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі буде без опадів, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря сягатиме до +30°C.

Температура: вночі 13–18° тепла, вдень 25–30° тепла.

вночі 13–18° тепла, вдень 25–30° тепла. Вітер: південно-західний, 5–10 м/с.

південно-західний, 5–10 м/с. Погода: хмарно з проясненнями, вдень місцями дощ і гроза.

Фахівці радять бути обережними під час гроз, не перебувати під деревами та уникати відкритих просторів під час блискавки.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Полтави гілка дерева впала на 9-річного хлопчика. А у Кременчуці через негоду впали три дерева.