Наслідки ракетного удару по Світловодську: повністю зруйновані 4 будівлі, постраждала школа й бібліотека

У Світловодську на Кіровоградщині продовжують підраховувати наслідки ракетного удару, завданого росіянами 28 травня. За уточненими даними, повністю зруйновані чотири будівлі, ще 14 — мають серйозні пошкодження. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Серед найбільш постраждалих об’єктів — місцева школа, де необхідно замінити близько 150 вікон і понад 10 дверей. Руйнувань зазнала також міська бібліотека.
За останню добу до штабу надійшло 243 звернення від мешканців щодо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків. Уже обстежили 189 об’єктів, визначивши попередні обсяги збитків. Сьогодні, 30 травня, комісія планує дообстежити ще 54 адреси.
Нагадаємо, в ніч на 28 травня у Кременчуці чули вибухи. На ранок стало відомо, що під атаку потрапив сусідній Світловодськ: удар прийшовся по промисловому підприємству, пошкоджень зазнали 76 приватних будинків та одна 9-поверхівка. Троє людей постраждали. Без світла лишились майже 1500 споживачів.
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