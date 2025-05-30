Наслідки ракетного удару по Світловодську: повністю зруйновані 4 будівлі, постраждала школа й бібліотека

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У місті зафіксували сотні звернень про пошкоджене житло — триває обстеження

У Світловодську на Кіровоградщині продовжують підраховувати наслідки ракетного удару, завданого росіянами 28 травня. За уточненими даними, повністю зруйновані чотири будівлі, ще 14 — мають серйозні пошкодження. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Серед найбільш постраждалих об’єктів — місцева школа, де необхідно замінити близько 150 вікон і понад 10 дверей. Руйнувань зазнала також міська бібліотека.

За останню добу до штабу надійшло 243 звернення від мешканців щодо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків. Уже обстежили 189 об’єктів, визначивши попередні обсяги збитків. Сьогодні, 30 травня, комісія планує дообстежити ще 54 адреси.