Жителя Кременчука судитимуть за спробу незаконного вивезення ухилянтів до Білорусі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 89 Коментарів: 1

Йому загрожує до 9 років в’язниці

Поліція Житомирщини завершила досудове розслідування щодо 24-річного кременчуківця, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон. Про це 30 травня повідомили у поліції та прокуратурі Житомирської області.

За даними слідства, вдень 13 квітня в Коростенському районі на блокпості зупинили автомобіль із трьома мешканцями Полтавщини. Водій перевозив двох чоловіків — 21 та 24 років — які планували незаконно виїхати до Білорусі, а звідти — до країн ЄС.

За версією правоохоронців, обвинувачений знав про наміри своїх знайомих і добровільно віз їх у прикордонну зону на власному авто. Всі троє були затримані за 23 кілометри від кордону.

Справу кваліфікували за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Обвинувальний акт вже передали до суду. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 27 травня на Закарпатті прикордонники затримали жителя Полтавської області, який намагався незаконно перетнути кордон.