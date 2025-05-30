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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Петром Чокинюком

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 72

 

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого

Вчора, 29 травня, Семенівська громада попрощалась із захисником Петром Чокинюком, жителем селища Семенівка. Провести Героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та небайдужі жителі громади.

Петро Петрович народився 11 вересня 1965 року на Івано-Франківщині, у багатодітній родині. З 1989 року присвятив своє життя службі в правоохоронних органах.

У 2015 році, коли спалахнула російсько-українська війна, він добровільно став на захист Батьківщини. 

 

Лютневого ранку 2022 року, коли Росія знову вдерлась на нашу землю, життя Петра Петровича та його родини змінилося назавжди. Населений пункт на сході України, де вони проживали, було знищено.

— Родина змушена була шукати прихистку в Семенівці, де з часом знайшла новий дім. Та не судилося пожити… 24 травня 2025 року підла смерть вирвала з нашого середовища сміливого воїна, доброго чоловіка, люблячого батька й вірного побратима. Схиляємо голови перед його подвигом. Вічна пам’ять і слава Герою! Спочивай з миром, Захиснику! — йдеться у повідомленні Семенівської громади. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Семенівка
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