У Новаках на Лубенщині горів магазин: знищено обладнання та товар

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 155

У ніч на 31 травня в селі Новаки Лубенського району сталася пожежа в одному з місцевих магазинів. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Інформація про загоряння на вулиці Щербаня надійшла рятувальникам о 1.22. На місце прибуло відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Вогонь знищив торговельне обладнання та товар, закопчені стіни на площі 85 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося зберегти приміщення магазину від повного знищення.

Причини займання наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, що у селі Вільне на Кременчуччині в пожежі постраждала людина.



