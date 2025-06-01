У Новаках на Лубенщині горів магазин: знищено обладнання та товар

У ніч на 31 травня в селі Новаки Лубенського району сталася пожежа в одному з місцевих магазинів. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Інформація про загоряння на вулиці Щербаня надійшла рятувальникам о 1.22. На місце прибуло відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Вогонь знищив торговельне обладнання та товар, закопчені стіни на площі 85 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося зберегти приміщення магазину від повного знищення.
Причини займання наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, що у селі Вільне на Кременчуччині в пожежі постраждала людина.
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