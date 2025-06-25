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Уряд погодив законопроєкт про посилення відповідальності за паркування на місцях для осіб з інвалідністю: який штраф

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 150

 

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення

У середу, 25 червня, Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю. Відповідні зміни пропонуються внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

— Це важливий крок, адже паркомісця для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни, часто займають водії, яким вони не призначені. Це створює серйозні труднощі для тих, хто справді їх потребує. Тому такі порушення — не просто дрібниця, а неповага до тих, хто віддав своє здоров’я на війні чи живе з постійними труднощами у пересуванні, — йдеться у повідомленні.

Що передбачає законопроєкт:

  • Збільшення штрафів: за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз — від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.
  • Нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» та інформації щодо наявності у формі QR-коду.
  • Відповідальність: паркування транспортного засобу без встановленого згідно з вимогами законодавства на ньому розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» разом із QR-кодом, який відображає наявність інвалідності.

 

За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано таких 5756 випадків, а у 2024 — вже 7259.

Тож очікується, що прийняття урядового законопроєкту допоможе зменшити кількість правопорушень й створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни. Далі законопроєкт буде переданий до Верховної Ради для розгляду та ухвалення.

Нагадаємо, у грудні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні хочуть збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Getty Images
Теги: Кабмін уряд законопроєкт паркування особи з інвалідністю
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