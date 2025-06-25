Уряд погодив законопроєкт про посилення відповідальності за паркування на місцях для осіб з інвалідністю: який штраф

У середу, 25 червня, Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю. Відповідні зміни пропонуються внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано таких 5756 випадків, а у 2024 — вже 7259.
Тож очікується, що прийняття урядового законопроєкту допоможе зменшити кількість правопорушень й створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни. Далі законопроєкт буде переданий до Верховної Ради для розгляду та ухвалення.
Нагадаємо, у грудні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні хочуть збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю.
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