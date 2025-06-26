Мерія готується придбати нові Suzuki у офіційного дилера у Кременчуці і може зекономити 6 тисяч гривень

На тендер на закупівлю чотирьох автомобілів марки Suzuki моделі S-Cross виконавчому комітету подалась лише одна компанія — це ТОВ «Авто Крок». Компанія запропонувала за машини 4 млн 214 тисяч гривень — це на 6 тисяч гривень менше від очікуваної вартості замовника. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Станом на 25 червня виконком вже оприлюднив протокол про намір укласти з постачальником авто.
Відомо, що компанія «Авто Крок» є офіційним дилером SUZUKI в Полтавській області і входить до дилерської мережі імпортера SUZUKI в Україні — ДП «АВТО Інтернешнл». Машини мають доставити до 15 грудня.
Нагадаємо, у Кременчуці придбають 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.
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