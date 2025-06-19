«Ви побачите, хто на них їздитиме»: Малецький розповів, кому з членів виконкому дістануться новенькі автівки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 146

Мер додав, що за потреби він може їздити на автомобілях своїх заступників, так само як вони на його автомобілі

Невдовзі виконавчий комітет Кременчуцької міськради придбає чотири нових автомобілі Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Сьогодні, 19 червня, на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував, хто на цих автомобілях їздитиме.

— У нас усі автівки на виконкомі. Я інколи їжджу на автівках заступників, вони — на моїй автівці, тобто у нас такого немає, що хтось отримає конкретно, — сказав мер.

І додав: як тільки нові машини будуть, журналісти обов’язково побачать, хто на них їздитиме.

— Деякі машини будуть використовуватися службами нашими, тому частину точно ви побачите, — резюмував мер.

Нагадаємо, у Кременчуці придбають 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. Попри заперечення з боку активістів і деяких депутатів та пропозиції спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт, депутати все ж підтримали придбання нового транспорту для чиновників.



