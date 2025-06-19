У червні з обласного бюджету нададуть матеріальну допомогу 580 жителям Полтавщини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 62

На це виділять майже 3 млн грн

У червні з обласного бюджету майже 3 млн грн спрямують на матеріальну допомогу жителям Полтавщини. Виплати отримають 580 людей.

Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, мешканцям, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, а також тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, перерахують понад 1,2 млн грн. Онкохворим жителям області та ВПО — майже 1,6 млн грн.

Матеріальну підтримку також отримають четверо довгожителів з нагоди 100-річного ювілею та дві родини, у яких народилася двійня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у червні 77 тисяч жителів Полтавщини отримають державну соціальну допомогу.