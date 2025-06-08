У червні 77 тисяч жителів Полтавщини отримають державну соціальну допомогу

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Спрямують на це із державного та обласних бюджетів понад 190 мільйонів гривень

У червні державну соціальну допомогу отримають понад 77 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано 190,5 млн грн.

Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Хто отримає соціальну допомогу на Полтавщині:

19,4 тис. осіб з інвалідністю з дитинства;

18,6 тис. – при народженні дитини;

8,7 тис. – компенсацію за пільгове харчування постраждалим від Чорнобильської катастрофи;

7,3 тис. – особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;

7,1 тис. – малозабезпеченим сім’ям;

6,3 тис. – допомогу на догляд;

5 тис. – багатодітним сім’ям.

Як зазначається у повідомленні, виплати через банківські установи уже здійснили, через АТ «Укрпошта» будуть здійснені до 25 червня згідно з графіком.

Нагадаємо, у травні соціальну допомогу отримали 76 тисяч жителів Полтавської області.