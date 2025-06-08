У червні 77 тисяч жителів Полтавщини отримають державну соціальну допомогу

У червні державну соціальну допомогу отримають понад 77 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано 190,5 млн грн.
Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Хто отримає соціальну допомогу на Полтавщині:
Як зазначається у повідомленні, виплати через банківські установи уже здійснили, через АТ «Укрпошта» будуть здійснені до 25 червня згідно з графіком.
Нагадаємо, у травні соціальну допомогу отримали 76 тисяч жителів Полтавської області.
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