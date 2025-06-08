Овнам — знайомства, Ракам — гроші, а Водоліям — втома на роботі: гороскоп на 9-15 червня

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 465

Овен (21.03-20.04)

Тиждень провiщає зустрiчi i цiкавi знайомства. У Овнiв може з`явитися прагнення i можливiсть виразити свiй внутрiшнiй свiт в довiрчiй бесiдi з близькими людьми. Перша половина тижня обiцяє пройти в любовi, згодi i взаєморозумiннi. Саме на цьому тижнi Овни зможуть закласти основу для свого успiху. Проте до кiнця тижня багатьох може охопити внутрiшнiй неспокiй. Вiрогiднi вiщi сни. Побачене зберiгайте в таємницi. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.

Тілець (21.04-21.05)

Небезпечний тиждень. Вiрогiднi важкi головнi болi, отруєння, пожежi. Можливi великi фiнансовi втрати, невдалi угоди, втрата рухомого i нерухомого майна. У Дiтей-Тiльцiв можливi травми. Друга половина тижня — час змiн, початку будь-якої важливої справи. Можливо, вам запропонують нову посаду або роботу в малознайомiй сферi. Багато представникiв цього знаку панiчно боятимуться нововведень. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 13.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень символiзує розщеплення свiдомостi, духовне i етичне падiння. Можливi деяка розкиданiсть, метушливiсть i небажання зосередитися на роботi. Вiрогiднi неприємностi через плiтки i наговори. В цiлому тиждень сприятливий для контактiв i дiлових переговорiв. Стiйкiсть настрою дозволить досягти бажаного результату. Вдалий тиждень для Близнюкiв, що працюють в бюджетнiй сферi. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 9.

Рак (22.06-22.07)

Можливi грошовi надходження, значнi доходи. В результатi цього Раки можуть вiдчути повноту життя i бажання дiяти, здатнiсть подарувати багато приємних хвилин собi i коханим людям. Не потрiбно надмiрно концентруватися на професiйних проблемах. Корисно зайнятися iндивiдуальною працею, улюбленою справою. Формальнi вiдносини в багатьох сiм`ях зажадають вiд Ракiв переосмислення своєї поведiнки i поглядiв на близьких людей. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 10.

Лев (23.07-23.08)

Сприятливий тиждень для колективних заходiв, фiзичних навантажень, активної роботи на свiжому повiтрi. Ймовiрно, проблеми близьких родичiв або дiтей зажадають вiд вас уваги. Тиждень пройде достатньо напружено: емоцiї переважатимуть над розумом, що може призвести до конфлiктiв з партнерами або погiршення самопочуття. Зайва недовiрливiсть, прагнення до самоствердження i змiцнення свого авторитету можуть завадити реалiзацiї ваших вiрних рiшень. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 9.

Діва (24.08-23.09)

Зберiгається напруженiсть попереднього тижня. Тиждень сприяє прояву фанатизму, екстремiзму, рiшенню конфлiктiв силовими методами. Ймовiрне загострення вiдносин з молодшим поколiнням. Час пiзнання свого корiння, наук i ремесел. Сприятлива активна участь в громадському життi. Небажання працювати в колективi може створити вам багато проблем. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 11.

Терези (24.09-23.10)

Цей тиждень буде забарвлений в оптимiстичнi кольори. Вiн обiцяє бути насиченим цiкавими подiями i в особистому життi. Не виключено, що дехто може неправильно розцiнити вашу активнiсть i вирiшити, що ви надмiрно самовпевненi. Життєвий потенцiал має тенденцiю до зниження, тому можливi загострення хронiчних захворювань, небезпечнi перевантаження, невиправданий ризик. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 13.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень вiдмiчений зростанням творчих здiбностей. Любителям екстравагантностi вдасться здiйснити найсмiливiшi iдеї i проявити свою iндивiдуальнiсть. Можливо, у вас з`являться новi iдеї, якi вплинуть на свiтовiдчуття. Очiкується зниження рiвня життєвих сил. Дiловi зустрiчi не принесуть бажаних результатiв, тому краще перенести їх на наступний тиждень. Емоцiйне життя може бути нестабiльним: або екзальтованим, або пригнiченим. Посиляться вiдчуження i пiдозрiлiсть стосовно оточуючих. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 15.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень припускає втрати, грiхопадiння через небажання протистояти низинним iнстинктам. Стрiльцi будуть здатнi на необачнi вчинки. Iснує вiрогiднiсть помилки, фiнансової втрати, марнотратства. Не виключено, що службове або суспiльне становище Стрiльцiв похитнеться. Багато хто з них переживатиме кризу i в особистому життi. Сприятливi днi: 12, 15; несприятливi: 10.

Козеріг (22.12-20.01)

Цей тиждень може вiдкрити перед Козерогами два рiвнозначнi шляхи в рiшеннi важливих проблем. Вибiр може серйозно спантеличити. Психологiчна нестiйкiсть i розгубленiсть послужать Козерогам погану службу. Найстрашнiшi вороги немолодих Козерогiв — страхи, похмурiсть i песимiзм. Ймовiрно, що досягти вищої мети — становище лiдера — зможуть тiльки тi з вас, якi навчилися хитромудро приховувати своє «Я». Схильнiсть до потурання власним слабкостям може призвести до ускладнень в особистому життi. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 14.

Водолій (21.01-19.02)

Ймовiрно, що саме на цьому тижнi Водолiї вiдчують деяку втому i незадоволенiсть зробленою роботою. Можливi осуд начальства, претензiї партнерiв i колег. Все може обернутися проти Водолiїв. Багато хто з них втратить самовладання. Тиждень сприятливий для активного вiдпочинку, фiзичних вправ або для роботи на вiдкритому повiтрi. Подвiйнiсть вашої натури може негативно позначитися на вiдносинах з оточуючими. Сприятливi днi: 13, 15; несприятливi: 12.

Риби (20.02-20.03)

Суперечливий, подвiйний тиждень. Не дивлячись на зовнiшнє благополуччя, ви можете вiдчувати неясну тривогу i нервознiсть. Прагнення до волi i незалежностi загострить вiдносини на роботi i в сiм`ї. Ймовiрно, що Риби не розумiють до кiнця своєї вiдповiдальностi за добробут близьких їм людей. Тиждень характеризується помилковими уявленнями i помилками у багатьох Риб-жiнок. Можуть виникнути непорозумiння i стреси, якi спровокують прояв порочних схильностей. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.