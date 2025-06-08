Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:00
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 9 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 17.00:
- пров. Вербовий, 2,4;
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- квт.274, 1-9; квт. 278, 1-37;
- пров. Василя Барки, 3-22;
- вул. Василя Барки, 4,14/2;
- пров. Вербовий, 2,4;
- вул. Вільної України, 3-14;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Івана Виговського, 3-33;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 15/22-94А;
- туп. Кременецький, 3-26;
- прос. Лесі Українки, 2-120;
- вул. Михайла Грушевського, 11;
- туп. Михайла Грушевського, 3,4,5;
- вул. Платухіна, 3-23;
- просп. Полтавський, 2А-48;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- вул. Сержанта Трушакова, 3-15;
- туп. Степовий, 1-9; вул. Амвросмія Ковальова, 6,
- просп. Лесі Українки.
З 5.30 до 18.00:
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 4-49.
З 6.00 до 18.00:
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40;
- пров. Бакинський, 5/6-8/8;
- пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
- вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2;
- вул. Братів Тютюнників, 2-27;
- пров. Віталія Дончика, 1;
- вул. Володимира Короленка, 3-31/1;
- пров. Гетьмана Сомка, 2А-51;
- вул. Гійома Боплана, 4-78А;
- пров. Градижський, 4-30;
- пр-д Григоровича-Барського, 1-12;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пр-д Громадянський, 3-19;
- пров. Данила Нечая, 3-48/38;
- пров. Дачний, 1-11;
- пр-д Дачний, 3-15;
- вул. Затонна, 24;
- пров. Західний, 5-8/9;
- пров. Зв’язковий, 2/41-55/15;
- пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8;
- туп. Зв’язковий, 3-7;
- пров. Зелений, 2/16-17;
- вул. Каховська, 1-47;
- вул. Кільцева, 3-11;
- вул. Кооперативна, 1А, 19-84;
- пров. Липневий, 6-11;
- вул. Лугова, 1-52;
- пров. Луговий, 2/25-9;
- пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12;
- туп. Марка Жмайла, 3-8;
- вул. Миколи Пирогова, 3-8/10;
- пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1;
- вул. Нескорених, 4-16;
- пров. Олексія Бутовського, 55-67;
- вул. Проєктна, 3-35;
- пров. Проєктний, 3-7;
- пров. Резервний, 3-23;
- туп. Резервний, 3, 5, 9;
- вул. Раїси Кириченко, 3-108;
- пр-д Тараса Трясила, 1-7;
- пров. Центральний, 3/1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 82;
- вул. Юрія Липи, 3/3-46.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1-150;
- вул. Гійома Боплана, 4-15/9;
- вул. Затонна, 24;
- туп. Марка Жмайла, 3-8;
- пров. Центральний, 8, 10;
- пр-д Громадянський, 3-19;
- пров. Центральний, 3/1-14;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А,
- вул. Лікаря Бончука, 28-30;
- вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- пров. Августина Волошина, 1-10;
- вул. Ботанічна, 9-9В;
- вул. Нескорених, 15-22/9;
- вул. Кагамлицька, 40/23;
- 42/22; пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Барьєрний, 7-12;
- пров. Західний, 11,12,14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- пров. Луговий, 17-37;
- пр-д Луговий, 10-25;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Князя Олега, 1/6;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
- пр-д Володимира Константиновича, 1-17/7, 39;
- пр-д Івана Калиновича, 21-60;
- пров. Князя Олега, 8-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-112;
- пров. Кооперативний, 4/35;
- вул. Миколи Пирогова, 40/5, 42, 44/4;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18-87;
- пров. Кар’єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18.
- вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1;
- пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8;
- вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2;
- вул. Недогарська, 5/8-24/15;
- пров. Недогарський, 3-16;
- вул. Прирічна, 1-10;
- вул. Тракторна, 3/1-7/7;
- пров. Зв’язковий, 14-28, 46-55/15;
- вул. Проєктна, 4-35;
- пров. Резервний, 13-23;
- вул. Раїси Кириченко, 28-93;
- пр-д Зв’язковий, 3-8;
- вул. Каховська, 2А;
- пров. Бакинський, 5/7, 8/8;
- пров. Градизький, 10/7-30;
- пров. Західний, 5-8/9;
- вул. Кооперативна, 39-84;
- пров. Липневий, 6-11;
- вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;
- пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51;
- пров. Данила Нечая, 21-48/38;
- пров. Олексія Бутовського, 55-67;
- вул. Івана Мазепи, 8, 54, 58;
- вул. Майора Борищака, 31;
- просп. Свободи, 5А;
- вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;
- просп. Свободи, 73Ж;
- вул. Троїцька, 51/42, 61/52;
- вул. Євгена Коновальця, 32-47;
- вул. Небесної Сотні, 80/1-109;
- пров. Прорізний, 2/78-12А;
- вул. Тараса Шевченка, 113/49;
- пров. Абрикосовий, 1-25/28;
- пров. Залізничний, 2/14-25/24;
- вул. Локомотивна, 42,44;
- вул. Новомежва, 12/20-14А;
- вул. Черниша, 2/17-16А;
- вул. Юрія Руфа, 7-50;
- пров. Фруктовий, 3-12/2;
- вул. Межова, 14/20.
З 8.00 до 18.00:
- пров. Бакинський, 5/6;
- пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боплана, 38-78А;
- пров. Градижський, 4, 6;
- вул. Каховська, 1-43/2;
- вул. Кооперативна, 19-50/4;
- вул. Лугова, 6-37;
- пров. Луговий, 2/25-9;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- вул. Гійома Боплана, 74А;
- пр-д Луговий, 2/25.
З 8.00 до 19.00:
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- пр. Далекий, 1-10;
- вул. Євгена Патона,1-21А;
- вул. Енергетиків, 39-71;
- пров. Чорнобаївський, 40А,60Б;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки.
З 8.00 до 20.00:
- вул. Євгена Патона, 25;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-190;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка,
- с. Придніпрянське.
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