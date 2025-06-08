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Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 9 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 17.00:

  • пров. Вербовий, 2,4;
  • вул. Джерельна, 3-19;
  • вул. Каштанова, 1-22;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118;
  • пров. Рівненський, 13А-25;
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
  • туп. Степовий, 1-9;
  • квт.274, 1-9; квт. 278, 1-37;
  • пров. Василя Барки, 3-22;
  • вул. Василя Барки, 4,14/2;
  • пров. Вербовий, 2,4;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Джерельна, 3-19;
  • вул. Івана Виговського, 3-33;
  • вул. Каштанова, 1-22;
  • вул. Козацька, 15/22-94А;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • прос. Лесі Українки, 2-120;
  • вул. Михайла Грушевського, 11;
  • туп. Михайла Грушевського, 3,4,5;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • просп. Полтавський, 2А-48;
  • пров. Рівненський, 13А-25;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
  • вул. Сержанта Трушакова, 3-15;
  • туп. Степовий, 1-9; вул. Амвросмія Ковальова, 6,
  • просп. Лесі Українки.

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 4-49.

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40;
  • пров. Бакинський, 5/6-8/8;
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А-210/2;
  • вул. Братів Тютюнників, 2-27;
  • пров. Віталія Дончика, 1;
  • вул. Володимира Короленка, 3-31/1;
  • пров. Гетьмана Сомка, 2А-51;
  • вул. Гійома Боплана, 4-78А;
  • пров. Градижський, 4-30;
  • пр-д Григоровича-Барського, 1-12;
  • вул. Громадянська, 26-55;
  • пр-д Громадянський, 3-19;
  • пров. Данила Нечая, 3-48/38;
  • пров. Дачний, 1-11;
  • пр-д Дачний, 3-15;
  • вул. Затонна, 24;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • пров. Зв’язковий, 2/41-55/15;
  • пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8;
  • туп. Зв’язковий, 3-7;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • вул. Каховська, 1-47;
  • вул. Кільцева, 3-11;
  • вул. Кооперативна, 1А, 19-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Лугова, 1-52;
  • пров. Луговий, 2/25-9;
  • пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12;
  • туп. Марка Жмайла, 3-8;
  • вул. Миколи Пирогова, 3-8/10;
  • пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1;
  • вул. Нескорених, 4-16;
  • пров. Олексія Бутовського, 55-67;
  • вул. Проєктна, 3-35;
  • пров. Проєктний, 3-7;
  • пров. Резервний, 3-23;
  • туп. Резервний, 3, 5, 9;
  • вул. Раїси Кириченко, 3-108;
  • пр-д Тараса Трясила, 1-7;
  • пров. Центральний, 3/1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 82;
  • вул. Юрія Липи, 3/3-46.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1-150;
  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9;
  • вул. Затонна, 24;
  • туп. Марка Жмайла, 3-8;
  • пров. Центральний, 8, 10;
  • пр-д Громадянський, 3-19;
  • пров. Центральний, 3/1-14;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А,
  • вул. Лікаря Бончука, 28-30;
  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • пров. Августина Волошина, 1-10;
  • вул. Ботанічна, 9-9В;
  • вул. Нескорених, 15-22/9;
  • вул. Кагамлицька, 40/23;
  • 42/22; пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сивашський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Барьєрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11,12,14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • пров. Луговий, 17-37;
  • пр-д Луговий, 10-25;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • пров. Князя Олега, 1/6;
  • туп. Спокійний, 1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
  • пр-д Володимира Константиновича, 1-17/7, 39;
  • пр-д Івана Калиновича, 21-60;
  • пров. Князя Олега, 8-48/15;
  • вул. Кооперативна, 77-112;
  • пров. Кооперативний, 4/35;
  • вул. Миколи Пирогова, 40/5, 42, 44/4;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • вул. Європейська, 83/18-87;
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Миргородський, 2-11;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • пров. Піщаний, 5-27Б;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 30-67/18.
  • вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1;
  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8;
  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2;
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15;
  • пров. Недогарський, 3-16;
  • вул. Прирічна, 1-10;
  • вул. Тракторна, 3/1-7/7;
  • пров. Зв’язковий, 14-28, 46-55/15;
  • вул. Проєктна, 4-35;
  • пров. Резервний, 13-23;
  • вул. Раїси Кириченко, 28-93;
  • пр-д Зв’язковий, 3-8;
  • вул. Каховська, 2А;
  • пров. Бакинський, 5/7, 8/8;
  • пров. Градизький, 10/7-30;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • вул. Кооперативна, 39-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40;
  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51;
  • пров. Данила Нечая, 21-48/38;
  • пров. Олексія Бутовського, 55-67;
  • вул. Івана Мазепи, 8, 54, 58;
  • вул. Майора Борищака, 31;
  • просп. Свободи, 5А;
  • вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;
  • просп. Свободи, 73Ж;
  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52;
  • вул. Євгена Коновальця, 32-47;
  • вул. Небесної Сотні, 80/1-109;
  • пров. Прорізний, 2/78-12А;
  • вул. Тараса Шевченка, 113/49;
  • пров. Абрикосовий, 1-25/28;
  • пров. Залізничний, 2/14-25/24;
  • вул. Локомотивна, 42,44;
  • вул. Новомежва, 12/20-14А;
  • вул. Черниша, 2/17-16А;
  • вул. Юрія Руфа, 7-50;
  • пров. Фруктовий, 3-12/2;
  • вул. Межова, 14/20.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Бакинський, 5/6;
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
  • вул. Братів Тютюнників, 4-27;
  • вул. Гійома Боплана, 38-78А;
  • пров. Градижський, 4, 6;
  • вул. Каховська, 1-43/2;
  • вул. Кооперативна, 19-50/4;
  • вул. Лугова, 6-37;
  • пров. Луговий, 2/25-9;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • вул. Гійома Боплана, 74А;
  • пр-д Луговий, 2/25.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Віри Холодної, 33-66А;
  • пр. Далекий, 1-10;
  • вул. Євгена Патона,1-21А;
  • вул. Енергетиків, 39-71;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,60Б;
  • просп. Полтавський, 277-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Євгена Патона, 25;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • с. Мала Кохнівка,
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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