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«Легкий» заробіток в інтернеті є пасткою: як уникнути шахрайства

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 186

 

За виконані нескладні завдання зловмисники можуть виплачувати символічну винагороду, щоб здобути довіру у потенційної жертви - у такий спосіб вони збирають персональні дані та виманюють кошти у громадян

Шахраї пропонують легкий заробіток, де потрібно ставити «лайки» готелям на відомих онлайн-сервісах. Повідомлення з пропозиціями такого заробітку розсилають у популярних месенджерах. За виконані завдання зловмисники можуть виплачувати символічну винагороду, щоб здобути довіру у потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про платіжні картки, та виманюють кошти в громадян. Про це попередили в Полтавській ОВА.

Як шахраям вдається виманити кошти?

Винагорода для довіри: для того, щоб здобути довіру, зловмисники виплачують символічну суму за виконання простих завдань.

Пропозиція більшого заробітку: далі аферисти пропонують значно більший заробіток, де жертві потрібно бронювати готелі за власні кошти.

Початкове повернення коштів: спочатку шахраї повертають витрачені на бронювання готелів кошти з невеликим бонусом, щоб підсилити враження, що це реальна можливість заробітку, і залучити жертву до подальших дій.

Підвищення вимог: з часом шахраї повідомляють жертву, що через технічні неполадки або «збій системи» потрібно внести додаткові кошти для продовження виконання завдань або поліпшення умов.

Остаточний обман: жертва виконує вказівки шахраїв та переказує гроші на підконтрольні їм рахунки, після чого зловмисники припиняють виходити на зв’язок і не повертають гроші.

— Якщо ти знаєш про таку «схему», не намагайся отримати гроші від шахраїв навіть на початку — будь-яке спілкування з аферистами — це ризик втратити свої заощадження, — застерігають українців.

Щоб уникнути шахрайства, дотримуйся таких порад:

  • надавай перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
  • не довіряй пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма — найімовірніше, ти натрапиш на шахраїв;
  • не здійснюй перекази коштів на невідомі рахунки;
  • не повідомляй конфіденційну інформацію стороннім (дані платіжної картки, логін і паролі до онлайн-банкінгу тощо);
  • ніколи не вводь конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
  • не переходь за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядай адресу потрібного сайту — будь-яка неточність може свідчити, що ти опинився на фішинговому ресурсі.
— Якщо ти розкрив інформацію про платіжну картку, негайно заблокуй її! Для цього зателефонуй до банку за номером на звороті картки або здійсни блокування через онлайн-банкінг, — закликають у повідомленні.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства — негайно зверніться до банку та подайте звернення до кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Більше про те, як уникнути шахрайства, можна дізнатися на сайті #ШахрайГудбай

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що шахраї підмінюють QR-коди на офіційних табличках або просто розміщують їх у загальнодоступних місцях. Скануючи такі QR-коди, люди потрапляють на шахрайські сайти, вводять свої банківські дані, які автоматично стають відомі шахраям.

А учора ми повідомляли, що на Полтавщині шахраї ошукали жінку на понад 250 тисяч гривень — чергова схема «заробітку» в телеграм-каналах. Нещодавно ми писали, що на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: шахрайство шахраї інтернет соцмережі
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