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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині шахраї ошукали жінку на понад 250 тисяч гривень: чергова схема «заробітку» в телеграм-каналах

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 3

 

Поліція проводить розслідування шахрайських дій

Мешканку Миргородського району аферисти ошукали під приводом «працевлаштування онлайн». Поліція внесла відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та встановлює причетних до злочинів осіб. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Потерпіла розповіла поліцейським, що вона знайшла оголошення з приводу заробітку в одному з телеграм-каналів. За дорученням «роботодавця» жінка нібито повинна була виконувати завдання щодо бронювання різноманітних поїздок на відпочинок. На початку вона навіть отримала деякі кошти від «роботодавця». Надалі їй запропонували додатковий прибуток за умови особистих фінансових внесків. Жінка погодилася з пропозицією шахраїв та перераховувала на вказані ними реквізити певні суми коштів. Таким чином аферисти виманили у жінки понад 250 тисяч гривень, після чого перестали виходити з нею на зв’язок.
За даним фактом слідчим підрозділом відділення № 1 (місто Гадяч) Миргородського райвідділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-розшукові та слідчі дії щодо встановлення причетних до скоєння злочину осіб та притягнення їх до юридичної відповідальності.

— Шановні громадяни! Закликаємо бути обачними та пильними під час пропозицій заробітку онлайн. Не надавайте стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять з онлайн-сервісів. Перевіряйте джерела інформації та не довіряйте сумнівним повідомленням, які надходять у месенджерах. Не дайте себе ошукати та бережіть свої заощадження, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Freepik
Теги: поліція Полтавщини шахрайство телеграм-канали
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