У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп’яніння

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Учора вночі під час патрулювання вулиці Давида Кастрова екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль ВАЗ 2115, водій якого неодноразово виїжджав за межі проїзної частини. Інспектори припустили, що керманичу могло стати зле, тому негайно зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з 40-річним водієм поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На законну вимогу пройти огляд на визначення стану сп’яніння громадянин відповів категоричною відмовою.

— Відповідно до законодавства, така відмова прирівнюється до керування транспортом у нетверезому стані. Тож патрульні склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та відсторонили його від керування, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадують, що керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння — це не лише грубе порушення закону, а й смертельна загроза для всіх учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій. Учасниками ДТП часто стають діти. Були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.