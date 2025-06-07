Учора на підприємстві в Миргородській громаді троє чоловіків отримали опіки

Подія сталася 6 червня близько 12.00 на підприємстві в Миргородській громаді. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.
За попередньою інформацією, на підприємстві виникла пожежа, під час якої термічні опіки отримали троє чоловіків 1983, 1986 та 1990 років народження. На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські підрозділу дізнання та спеціалісти-криміналісти. Постраждалих з тілесними ушкодженнями ушпиталили.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції Миргородщини розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у п’ятницю, 6 червня, на території Полтавської області зареєстровано 13 небезпечних подій, з яких 9 сталися у Кременчуцькому районі. Учора ми повідомляли, що на підприємстві в Миргородському районі травмувався працівник — поліція з’ясовує обставини. Торік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві.
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