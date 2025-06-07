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Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора на підприємстві в Миргородській громаді троє чоловіків отримали опіки

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 119

 

Поліція встановлює обставини травмування людей

Подія сталася 6 червня близько 12.00 на підприємстві в Миргородській громаді. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в полтавській області.
За попередньою інформацією, на підприємстві виникла пожежа, під час якої термічні опіки отримали троє чоловіків 1983, 1986 та 1990 років народження. На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські підрозділу дізнання та спеціалісти-криміналісти. Постраждалих з тілесними ушкодженнями ушпиталили.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції Миргородщини розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у п’ятницю, 6 червня, на території Полтавської області зареєстровано 13 небезпечних подій, з яких 9 сталися у Кременчуцькому районі. Учора ми повідомляли, що на підприємстві в Миргородському районі травмувався працівник — поліція з’ясовує обставини. Торік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Миргородщина опіки пожежа травмування
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