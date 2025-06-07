Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Кременчуччині сталося 8 пожеж, через руйнування будівлі травмовано три людини — ДСНС

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 170

 

У Крюкові загорілося кафе – приміщення вдалося врятувати

У п’ятницю, 6 червня, на території Полтавської області зареєстровано 13 небезпечних подій, з яких 9 сталися у Кременчуцькому районі. Це переважно пожежі будинків та на відкритій території. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

  • 6 червня о 00.43 у Кременчуці в Крюківському районі загорілася будівля. Вогнем частково знищено покрівлю та майно. Пошкоджено перекриття та зовнішнє облицювання стін. Будівлю вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці з 15-ї та 16-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
  • 6 червня о 00.53 в Кременчуці в Крюківському районі загорілося кафе. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття, майно, меблі і обладнання. Пошкоджено стіни та стелю. Кафе вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 14-ї та 8-ї ДПРЧ.У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
  • Тієї ж ночі в 1.04 виникла пожежа складського приміщення у Піщанській громаді. Вогнем частково знищено покрівлю. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 14-ї, 15-ї та 17-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники також працювали в апаратах захисту органів дихання.
  • О 4.32 в селі Садки Кам’янопотоківської громади загорівся житловий будинок. Вогонь знищив його покрівлю, господарчу споруду та 1 тонну сіна. Пошкоджено покрівлю господарчої споруди та 10 м³ дров. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок, господарчу споруду, легковий автомобіль та 72 свійські тварини. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 15-ї ДПРЧ та Кам’янопотоківської МПО. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
  • О 13.08 в селі Дмитрівка Горішньоплавнівської громади сталася пожежа на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,01 га. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 17-ї ДПРЧ.
  • О 14.49 в селищі Козельщина загорівся житловий будинок. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 5-ї ДПРЧ.
  • О 21.54 в селі Степове Глобинської громади сталася пожежа на відкритій території. Вогонь знищив сміття на площі 10 м². До гасіння залучалися вогнеборці 6-ї ДПРЧ.
  • О 22.54 в Кременчуці на провулку Князя Вітовта загорівся житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 80 м², вікна, двері та майно. Будинок вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 14-ї ДПРЧ.

 

6 червня в 00.55 в Кременчуці внаслідок руйнування будівлі було травмовано 3 людини 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Сьогодні ми писали, що в найближчі три дні на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС нагадали про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх