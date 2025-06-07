За минулу добу на Кременчуччині сталося 8 пожеж, через руйнування будівлі травмовано три людини — ДСНС

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У п’ятницю, 6 червня, на території Полтавської області зареєстровано 13 небезпечних подій, з яких 9 сталися у Кременчуцькому районі. Це переважно пожежі будинків та на відкритій території. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

6 червня о 00.43 у Кременчуці в Крюківському районі загорілася будівля. Вогнем частково знищено покрівлю та майно. Пошкоджено перекриття та зовнішнє облицювання стін. Будівлю вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці з 15-ї та 16-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

6 червня о 00.53 в Кременчуці в Крюківському районі загорілося кафе. Вогонь частково знищив покрівлю та перекриття, майно, меблі і обладнання. Пошкоджено стіни та стелю. Кафе вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 14-ї та 8-ї ДПРЧ.У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Тієї ж ночі в 1.04 виникла пожежа складського приміщення у Піщанській громаді. Вогнем частково знищено покрівлю. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 14-ї, 15-ї та 17-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники також працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 4.32 в селі Садки Кам’янопотоківської громади загорівся житловий будинок. Вогонь знищив його покрівлю, господарчу споруду та 1 тонну сіна. Пошкоджено покрівлю господарчої споруди та 10 м³ дров. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок, господарчу споруду, легковий автомобіль та 72 свійські тварини. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 15-ї ДПРЧ та Кам’янопотоківської МПО. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 13.08 в селі Дмитрівка Горішньоплавнівської громади сталася пожежа на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,01 га. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 17-ї ДПРЧ.

О 14.49 в селищі Козельщина загорівся житловий будинок. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 5-ї ДПРЧ.

О 21.54 в селі Степове Глобинської громади сталася пожежа на відкритій території. Вогонь знищив сміття на площі 10 м². До гасіння залучалися вогнеборці 6-ї ДПРЧ.

О 22.54 в Кременчуці на провулку Князя Вітовта загорівся житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 80 м², вікна, двері та майно. Будинок вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 14-ї ДПРЧ.

6 червня в 00.55 в Кременчуці внаслідок руйнування будівлі було травмовано 3 людини.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Сьогодні ми писали, що в найближчі три дні на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС нагадали про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.