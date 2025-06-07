Найближчі три дні на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні через різке підвищення температури повітря. Протягом найближчих трьох днів – з 7-го по 9-те червня на території Полтавської області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.

А також пояснюють, що відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України (розділу 3 пунктів 3.1.1-3.1.9), у пожежонебезпечний період забороняється:

Розведення багать у лісі.

Заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів.

Відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди.

Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети.

Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я тощо.

Заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.

Експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою.

Палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо).

Нагадаємо, 1 червня у селі Іванове Селище в Глобинській громаді сталась пожежа лісового масиву. 26 квітня у селі Кіндрівка Піщанської громади Кременчуцького району також горів ліс.

Минулого літа понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Тода через масштабну пожежу у Полтавському районі довелося евакуювати людей.