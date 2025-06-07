Найближчі три дні на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них
Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні через різке підвищення температури повітря. Протягом найближчих трьох днів – з 7-го по 9-те червня на території Полтавської області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).
У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.
А також пояснюють, що відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України (розділу 3 пунктів 3.1.1-3.1.9), у пожежонебезпечний період забороняється:
Нагадаємо, 1 червня у селі Іванове Селище в Глобинській громаді сталась пожежа лісового масиву. 26 квітня у селі Кіндрівка Піщанської громади Кременчуцького району також горів ліс.
Минулого літа понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Тода через масштабну пожежу у Полтавському районі довелося евакуювати людей.
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