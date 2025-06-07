Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Найближчі три дні на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 175

 

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні через різке підвищення температури повітря. Протягом найближчих трьох днів – з 7-го по 9-те червня на території Полтавської області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

У Кременчуцькому районному управлінні ДСНС нагадують про заборону відвідування лісових масивів та розведення багаття в них.

А також пояснюють, що відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України (розділу 3 пунктів 3.1.1-3.1.9), у пожежонебезпечний період забороняється:

  • Розведення багать у лісі.
  • Заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів.
  • Відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна  небезпека) за умовами погоди.
  • Палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети.
  • Залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я тощо.
  • Заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.
  • Експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою.
  • Палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо).

 

Нагадаємо, 1 червня у селі Іванове Селище в Глобинській громаді сталась пожежа лісового масиву. 26 квітня у селі Кіндрівка Піщанської громади Кременчуцького району також горів ліс.

Минулого літа понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Тода через масштабну пожежу у Полтавському районі довелося евакуювати людей.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежна небезпека ліс заборона попередження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх