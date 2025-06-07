У ніч на 7 червня російська армія атакувала Україну 9 ракетами та 206 ударними БпЛА — більшість знешкодила ППО

У ніч на 7 червня (із 22.00 6-го червня) російські війська атакували Україну 215-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Ворог атакував із напрямків:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
Ми писали, що підрозділу ППО, який захищає Кременчук, потрібна допомога — волонтери збирають кошти на причепи.
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