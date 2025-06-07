Журналістка «Кременчуцького Телеграфу», яка добровільно стала на захист України, своє професійне свято зустріла на фронті

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Альона Душенко долучилася до лав Збройних Сил України два роки тому — у червні 2023 року

Учора, 6 червня, в Україні відзначали День журналіста — професійне свято тих, хто в умовах війни словом та кадром протистоїть інформаційним атакам, фейкам та брехні ворожої пропаганди. Особлива вдячність журналістам, чиї сюжети з передової, світлини з окопів, розповіді, записані в бліндажах доносять українському суспільству та світу об’єктивну картину про нашу війну за незалежність України, про звірства російських окупантів.

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Але є й такі представники ЗМІ, які під час цієї війни змінили «перо» на автомат та стали на захист України. Однією з таких журналісток два роки тому стала кореспондентка «Кременчуцького Телеграфу», відома у нашому місті журналістка Альона Душенко. У червні 2023 року вона добровільно приєдналася до захисників України, уклавши контракт на проходження військової служби у лавах ЗСУ. Віднедавна Альона Душенко проходить службу в 91-му окремому протитанковому батальйоні, який наразі воює на Донеччині — на самому небезпечному напрямку фронту. На сторінці батальйону у Facebook командування та побратими тепло привітали колишню журналістку «Кременчуцького Телеграфу» з її професійним святом.

— Сьогодні — День журналіста. Але вона давно не в редакції. Вона — у війську. Альона Душенко — журналістка з Кременчука. Донька своєї країни, яка зростала без батьків. Її з сестрою виховували бабуся й дідусь — із твердими правилами про добро, яке має бути з кулаками, і про слабших, яких не можна кривдити. Брала участь у Мовному майдані. Саме тоді відбулася її перша внутрішня перемога. Після того — лише українська: у думках, у текстах, у щоденному спілкуванні. Згадує слова Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту — спочатку їм відбирає мову». Далі — Революція Гідності. Майдан. Шини, міліцейські відділки, сльозогінний газ, коктейлі Молотова і виставка світлин, — розповіли про життєві переконання Альони її бойові побратими.

А далі про її промовистий позивний на фронті та першу бойову нагороду.

— З 2014 року — волонтерство, «Жіноча сотня». Їздила на передову як журналістка: писала про тих, хто тримав небо і землю. А в січні 2022-го добровільно стала на облік у військкоматі. Бо знала: велика війна вже поруч. Згодом поповнила лави ЗСУ. Вже в навчальному центрі хлопці дали їй промовистий позивний — Братішка. За сумлінну службу нагороджена медаллю «Хрест ракетних військ і артилерії». Тепер вона — у 91-му окремому батальйоні. З журналістським досвідом, твердим характером і відкритим серцем. Поруч з особовим складом — вислухає, підтримає, обійме, не дасть зламатися, — написали побратими про «Братішку» з відкритим серцем. , — написали побратими про «Братішку» з відкритим серцем.

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У дописі йдеться про вдячність побратимів Альоні за те, що вона поруч з тими чоловіками, які сьогодні знаходяться у самому пеклі війни і захищають нас від рашистської навали.

— «У нас є традиція: після повернення з позицій — обійняти кожного. Після цього легше говорити. І легше повертатися назад», — ділиться Альона. Каже, що має глибоку мотивацію продовжувати боротьбу: «Мене тримають очі. Очі дітей, дружин, матерів загиблих. Побратимів. Посестер. Бо людей не замінити. Бо саме вони — серце армії. І країни». Її професійне свято — в строю. Без урочистостей. Але поруч — ті, заради кого вона не здається, - написали ті, хто сьогодні поруч з нею на фронті.

Вітаємо нашу колегу Альону Душенко з Днем журналіста! Пишаємося тим, що довгий час працювали разом. Вражені її мужністю, рішучістю та патріотизмом. Віримо, що прийде час і Альона Душенко змінить автомат на «перо» та повернеться до нашої редакції після Перемоги!

Слава Україні! Героям Слава!