Як журналістка ТЪ стала на військовий облік: про підводні камені зсередини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 017 Коментарів: 2

«Кременчуцький ТелеграфЪ» на собі протестував чи легко пройти медкомісію, зібрати документи та стати на військовий облік

Армія не має статі

Наказ Міністерства оборони про військовий призов жінок сколихнув Україну. Суспільство розділилося на «за» та «проти». Одна частина була за гендерну рівність, як у роботі, рівні заробітної плати, а також військовій службі. Інша частина вважає, що місце жінки – збереження домашнього вогнища, а не окопи з автоматами.

Так, у грудні 2021 року набрав чинності наказ Міністерства оборони України, який суттєво розширив перелік професій, після одержання яких жінкам доведеться стати на військовий облік.

«Кременчуцький Телеграф» намагався розібратися чи відправлятимуть жінок на передову, як стати на облік та що буде з тими хто не стане на військовий облік.

Перший пішов. Кременчужанки почали ставати на військовий облік

У Кременчуцькому районному центрі комплектування та соціальної підтримки вже кілька дівчат стали на військовий облік. Так, згідно з новим наказом Міністерства оборони, 13 січня поставили на військовий облік першу кременчужанку.

Головний спеціаліст відділення військового обліку Світлана Ларичева розповіла, що роз’яснень з військового обліку серед жінок поки не надходило.

Головний спеціаліст відділення військового обліку Світлана Ларичева

- Черги поки немає. Лише телефонують особисто або з підприємств. Надійшло кілька листів з підприємств з проханням роз’яснити. Роз’яснень ми поки не отримували від Міністерства оборони. Ми керуємося тим наказом, який всі бачили.

- Чи є кременчужанки, які стали на військовий облік?

- Дівчина працевлаштовувалася у льотний коледж і їй поставили умову – отримати військово-обліковий документ (на посаду бухгалтера – ред.). Вона пройшла комісію й надала всі документи: копію паспорта, копію диплома. Оскільки дівчина молода та незаміжня, тому ніяких свідоцтв не надавала. Написала заяву, пройшла медкомісію та отримала документ.

Далі буде важче, адже нас лише двоє, а на обліку багато військовозобов’язаних без жінок.

Покрокова інструкція, як стати на військовий облік

У грудневому наказі професія журналіста потрапляла під військовий облік. Тому пройти шлях одним з перших вирішила й автор матеріалу Альона Душенко.

Військовому обліку підлягають жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Підготовка до центру комплектації розпочалася завчасно. Для цього пройшла флюорографію, яка коштувала мені у приватній поліклініці 50 грн (без знімку, лише один корінець, який підтверджує, що проблем з легенями немає). Також зробила копію усіх необхідних документів: диплома, паспорту, ідентифікаційного коду (оскільки працюю в офісі - вийшло безкоштовно). Запросила документ, який підтверджує, що працюю у «Телеграфі» на посаді журналіста.

Сам похід до центру комплектування, який раніше називався військкоматом, був схожий на мем: «Жінки йдуть ставати на військовий облік. Воєнком: Уходітє».





Жінок тут дійсно не дуже чекають. Роботи у військкоматі вистачає й без жінок, яких хочуть поставити на військовий облік. Якщо у п'ятницю, 14 січня, черг до лікарів, щоб пройти медкомісію майже не було. Лише двоє хлопців і я. З понеділка, 17 січня, розпочався призов й весь коридор забитий хлопцями.

Проходження медкомісії зайняло близько години, і це за умови відсутності черги.

Черги на медкомісію у п'ятницю, 14 січня, близько 11 години

Черги на медкомісію зранку у понеділок 17 січня

Спочатку ви заходите до кабінету №25. У холі, який розташований праворуч від входу у центр комплектування, є стіл із зазначенням кабінету 25. Там отримуєте картку для проходження медкомісії та віддаєте свій комплект документів.

З документів з собою необхідно мати:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей;

документ про закінчення навчального закладу;

довідку з роботи із зазначенням спеціальності, за якою вона працює на даний час;

три фотографії розміром 3,5 на 4,5 см

Також до проходження медкомісії необхідно знати свою групу крові та резус-фактор. Для жінок старше 40 років потрібно завчасно пройти кардіограму. Для тих хто має хворобу або фізичні вади, які визначають ступінь придатності до військової служби – також візьміть з собою.

Для мене особисто одним з непередбачених факторів стало проходження гінеколога. Якого необхідно пройти у поліклініці. Довідка має бути не у скороченому варіанті, а розшифрованою. Проходження цього лікаря дуже важливо, особливо для жінок віком 40+. За словами лікарів, саме проблеми по жіночій частині та кардіограма можуть стати причиною, що жінку не зможуть поставити на військовий облік.





Після проходження медкомісії пишете заяву на ім’я керівника Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо встигаєте за день оббігати центр комплектування, то після обіду отримуєте тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. У цьому документі зазначається військово-облікова спеціальність та військове звання - солдат.

Кременчуцький районний центр комплектування та соціальної підтримки

Зауважу, що алгоритм постановки на облік жінок нічим не відрізняється від чинного на січень 2022 року алгоритму постановки на військовий облік чоловіків. Зокрема, у територіальному центрі комплектування пишеться заява, надаються копії документів про особу, освіту, роботу, сімейний стан. Якщо особа підлягає взяттю на військовий облік, її спрямують на медкомісію, яка визначає придатність до військової служби.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕД фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування (військкоматі).

«Цифровізація» військового обліку

Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці заступниця Міністра оборони Ганна Маляр штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін.

Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі і «цифровізація» тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

«Нам вистачає чоловіків»

Варто зазначити, що військовий облік та призов на військову службу – це різні речі. Постановка на військовий облік не передбачає призов жінок на військову службу, навіть під час мобілізації. Жодну жінку без її згоди не призвуть на військову службу. Проте жінок як і чоловіків можуть призвати на військові збори для підвищення кваліфікації.

Коли обов'язковий військовий облік жінок повноцінно запрацює, Жінкам за необхідності пропонуватимуть брати участь у зборах чи тренуваннях. Про це повідомила в інтерв'ю Українським новинам заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Сушко

Керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Сушко повідомив, що кадрового потенціалу вистачає навіть для проведення навчань. За словами керівника, з березня розпочинаються збори військовозобов’язаних. До навчать планують залучити до сотні чоловіків зі всього центру комплектування, а на обліку знаходиться близько 50 000 хлопців та чоловіків.

- Нам вистачає чоловіків. У нас вистачає ресурсу, щоб виконати всі планові завдання, - зауважив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко.

Жінок беруть не охоче. За інформацією «Телеграфа». У Кременчуці є кілька жінок, які хочуть служити по контракту у територіальній обороні або військових частинах, проте їх не беруть, надаючи перевагу чоловікам.



Без бібліотекарів та музикантів: скоротять кількість професій

Сотні спеціальностей та професій увійшли до переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Спочатку до списку потрапило 35 фахових напрямків та сотні професій. У списку були не лише технічні чи інженерні спеціальності. На військовий облік мали стати журналістки, працівниці сфер музичного та сценічного мистецтва, апарату органів судової влади, музеєзнавства, бібліотекознавства, реклами та зв’язків з громадськістю, соціальні працівниці, мистецтвознавиці та літературознавиці.

21 січня Міністерство оборони направило на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок. Згідно з наказом визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

- Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі, - сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проєкті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку жінок

На сайті Офісу президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони від 11 жовтня 2021 року № 313 щодо військового обліку для жінок. За чотири дні вона набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави. Авторка петиції, зокрема, вказувала, що наказ міноборони щодо військово обліку для жінок ухвалювався без суспільного обговорення, перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації.

У відповідь президент Володимир Зеленський зазначив, що відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Також Зеленський звернувся до міністра оборони щодо скорочення переліку професій. Він попрохав міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій, представниці яких зобов'язані стати на військовий облік. Про це йдеться в опублікованій на сайті Офісу глави держави у понеділок, 17 січня, відповіді президента на електронну петицію.

Що там штрафи?

У міноборони роз'яснили, що жінки з розширеного переліку повинні написати заяву до місцевого військкомату протягом 2022 року. При цьому штрафи за ухилення від постановки на військовий облік поки не застосовуватимуться.

Міністр оборони України Олексій Резніков, 21 січня, роз’яснив ситуацію щодо застосування штрафів до жінок, які мають стати на військовий облік згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року.

- Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов’язані - це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими, - відзначив Олексій Резніков.

Де жінки служать на рівні з чоловіками

У порівнянні з початком російсько-української війни, з 2014-го року кількість жінок, які обрали військовий шлях, зросла вдвічі. Станом на кінець 2020 року в українській армії була 31 758 жінок, що становить 15,6% від загальної кількості військових. Саме це і стало рушієм для початку розмови про гендерну рівність, яку тепер ведуть всередині армії.

Сьогодні жінок в армії підтримують і по-справжньому професійні військовослужбовиці вже можуть отримувати високі звання. Проте зміни з подолання стереотипів та упередженого ставлення не може відбуватися швидко.

Наприклад, Норвегія стала першою країною Європи, яка запровадила обов’язкову військову службу для жінок. Закон про введення обов’язкової військової повинності для жінок прийняли 1 січня 2015 року. До призову підлягають жінки віком від 18 до 44 років, а термін служби - 19 місяців. Раніше жінки в Норвегії служили на добровільній основі.

Дівчата в армії оборони Ізраїлю

В Ізраїлі жінки служать на рівні з чоловіками. Ще у 1949 році у Законі про службу в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закріпили норму про обов’язковий призов жінок, а саму ж армію трактували як народну. Військовій повинності в Ізраїлі підлягають жінки віком від 18 років, які придатні за станом здоров’я, не мають дітей і не перебувають у шлюбі. Термін служби для жінок становить два роки. Жінка може відмовитися від служби в армії Ізраїлю з етичних чи релігійних міркувань.

У КНДР жінки також зобов’язані служити в армії з 1995 року. Але щоб потрапити туди, вони мають довести свою вірність партії. Жінки служать в армії Північної Кореї 7 років, а чоловіки - 10. Служба жінок зосереджена переважно у військах протиповітряної оборони та берегової артилерії.

Війскова служба у США є добровільною, але, попри це, дуже популярною, зокрема й серед жінок. Роль жінок в армії США змінилась після терористичних атак 11 вересня 2001 року, у рамках кампанії «Глобальна війна з тероризмом». А вже починаючи з 2016 року жінки здобули рівне право вибору будь-якої військової спеціальності, у тому числі сухопутних бойових частин, які раніше були для них недоступними. Це армія де найбільша кількість генералів і адміралів жінок, і вони служать і отримують посади найвищого рівня в системі збройних сил США. В системі Пентагону.